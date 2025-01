22-letnika odneslo s ceste v vozilo 52-letnika. Oba s hudimi poškodbami.

Na glavni cesti med Tolminom in Kobaridom se je v soboto zgodila hujša prometna nesreča, v kateri sta se dve osebi huje telesno poškodovali.

Po nesreči v bližini naselja Volarje so policisti ugotovili, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Kobarida proti Tolminu. Med vožnjo na omenjeni relaciji je na Volarski ravnini takoj po izpeljavi blagega desnega preglednega ovinka zaradi neprilagojene hitrosti na spolzkem vozišču njegovo vozilo zaneslo v levo na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko se je v nasprotni smeri pravilno pripeljal 52-letni voznik drugega osebnega vozila.

22-letni voznik je s sprednjim delom avtomobila čelno trčil v sprednji del drugega udeleženega vozila. Po trčenju je 52-letnega voznika z vozilom odbilo v levo z vozišča, vozilo mlajšega povzročitelja prometne nezgode pa je odbilo v desno z vozišča.

Oba voznika sta se huje telesno poškodovala, na vozilih je nastala materialna škoda.

Kazenska ovadba za povzročitelja

Gasilci PGD Tolmin so 52-letnega udeleženca s tehničnim posegom rešili iz vozila. Kasneje so obema poškodovancema na kraju prvo pomoč nudili reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin in ju nato odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Franca Derganca v Šempeter pri Gorici.

Policija je glede prometne nezgode s hudimi telesnimi poškodbami obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev 22-letnega povzročitelja kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti (po prvem odstavku 323. člena KZ-1).