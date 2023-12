Voznik črnega kombija z ljubljanskimi tablicami ogovarjal otroka

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da je v sredo neznani voznik kombija z ljubljanskimi registrskimi številkami na območju Ajdovščine ogovarjal otroka. Čeprav so takoj začeli iskanje voznika črnega kombija, neznanca niso našli. Primer še preiskujejo.

Policijsko upravo Nova Gorica so o dogodku obvestili v sredo popoldan. Neznani voznik črnega kombija naj bi v enem od naselij na območju občine Ajdovščina ogovoril mlajšo osebo oziroma otroka, so navedli.

Na takšne varnostne dogodke se odzovejo takoj

"Pojasnjujemo, da se na policiji občasno srečujemo s takšnimi obvestili, sicer se policisti takoj odzovemo na vsako tovrstno prijavo in vedno preverimo vsa obvestila ter informacije, ki se nanašajo na tako imenovano ogovarjanje mlajših oseb (otrok). Policisti se vedno takoj odzovemo, zberemo prve informacije in zadeve spremljamo, predvsem v smeri identifikacije neznancev in ugotavljanja namena," so se ob tem odzvali s policije.

Vsako tako naznanilo obravnavajo individualno, podrobna in natančna preiskava pa je tista, ki policiste usmerja k ugotovitvam, ali gre v ravnanju posameznika za nezakonito dejanje. Vsako ogovarjanje namreč še ni zlonamerno ogovarjanje, zato policija vsak sum najprej temeljito preveri in nato presoja, ali je bilo morebitno ravnanje posameznika v nasprotju z zakonodajo.

Starši naj poučijo otroke

Staršem tudi svetujejo, naj se z otroki pogovarjajo o podobnih situacijah in jih med drugim opozorijo, da naj ne vstopajo v tuja vozila, ne prejemajo stvari od neznanih oseb in naj ne sledijo neznancem v vozila ne glede na obljube, da bodo kaj dobili (npr. razna darila). Otroci se morajo naučiti, da se v takšnih primerih ponudbi zoperstavijo z odločnim NE, opozarjajo pri policiji.

Prav tako je treba najmlajšim pojasniti, naj si v takšnih primerih zapomnijo čim več podrobnosti, kot je opis neznane osebe ali vozila. Če otroci srečajo neznanca, naj se raje odmaknejo in pokličejo starše ali prosijo za pomoč drugega odraslega v vzgojno-izobraževalni ustanovi ter drugih varnih točkah. Odgovornost odraslih je, da otroku prisluhnejo, ga po potrebi zaščitijo in mu pomagajo po najboljših močeh ter o tem nemudoma obvestijo policijo.

Pokličite policijo, nepreverjenih informacij ne delite naprej

Občanom še svetujejo, da o vsakem pojavu sumljivih oseb ali primeru sumljivega obnašanja takoj obvestijo policijo na številko za klic v sili 113, najbližjo enoto policije ali podajo anonimno obvestilo na številko 080 1200.

"Pomembno je tudi, da nepreverjenih informacij ne razširjamo na družbenih omrežjih. To namreč lahko povzroča strah, paniko in nezaupanje, preden policisti preverimo dejansko stanje," so še navedli.