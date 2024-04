Nadzorni svet in uprava Krke bosta delničarjem družbe predlagala, da družba letos izplača 7,50 evra bruto dividende, kar bi bilo 13,6 odstotka več kot lani. Skupščina je predvidena za 11. julij.

Po predlogu, ki so ga v sredo na redni seji nadzornega sveta pripravili nadzorniki in člani uprave Krke, bi od 381,9 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2023 za dividende namenili 231,2 milijona evrov oz. 7,50 evra bruto na delnico, v druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto pa po 75,4 milijona evrov, je v današnji objavi na spletni straneh Ljubljanske borze zapisala družba.

Višji prihodki razlog za visoke dividende?

Skupina Krka je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila 1,8 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je pet odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček je bil s 313,7 milijona evrov nižji za 14 odstotkov.

Obvladujoča družba skupine Krka je prihodke od prodaje povečala za osem odstotkov na 1,7 milijarde evrov, čisti dobiček pa je bil nižji za 15 odstotkov, znašal je 294,5 milijona evrov.