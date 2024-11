Vnovič objavljen razpis za direktorja Umarja

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Med pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zainteresirani kandidati za opravljanje funkcije, so med drugim univerzitetna ali visokošolska strokovna izobrazba smeri ekonomija ali poslovne in upravne vede, najmanj sedem let delovnih izkušenj ter funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov, ki jih sicer lahko izbrani kandidat pridobi v 15 mesecih od dneva imenovanja na položaj.

Vlada je sedanjo direktorico Majo Bednaš, ki ji je 5. junija potekel petletni mandat, najpozneje do 5. decembra imenovala za vršilko dolžnosti. Maja Bednaš sicer Umar vodi od konca novembra 2018, ko je takratni direktor Boštjan Vasle odšel za guvernerja Banke Slovenije. Foto: STA

Kabinet predsednika vlade je razpis za direktorja Umarja, samostojne vladne službe, ki med drugim pripravlja makroekonomske napovedi in različna poročila, objavil že marca. Nanj sta prispeli dve prijavi, vendar je bila na podlagi izpolnjevanja natečajnih pogojev v izbirni postopek uvrščena le ena kandidatka, ki pa je v nadaljevanju svojo prijavo umaknila.

Vlada je zato sedanjo direktorico Majo Bednaš, ki ji je 5. junija potekel petletni mandat, najpozneje do 5. decembra imenovala za vršilko dolžnosti.

Maja Bednaš sicer Umar vodi od konca novembra 2018, ko je takratni direktor Boštjan Vasle odšel za guvernerja Banke Slovenije. Mandat guvernerja mu bo potekel na začetku naslednjega leta.