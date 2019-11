Vmes kratek premor dežja, na Hrvaškem rdeči alarm

Popoldne bo oblačno in deževno. Meja sneženja se bo na severozahodu spustila na okoli 900 metrov nadmorske višine. Na Kvarnerju in v Dalmaciji danes pričakujejo nevihte z veliko dežja in močnim vetrom s hitrostjo do 130 kilometrov na uro. Zato so za celotno hrvaško obalo razen Istre razglasili rdeči alarm.

V Sloveniji bo danes pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah malo nad 0, ob morju do 14 stopinj Celzija.

Zvečer bodo padavine oslabele, ponoči in zjutraj pa se bodo znova okrepile. Na Primorskem so možne tudi nevihte z nalivi.

Jutri bo oblačno z dežjem, ki bo proti večeru oslabel. Ponekod v alpskih dolinah bo dež prešel v sneg. Temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah malo nad 0 stopinj Celzija.

V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno. Proti večeru bo na jugu začelo rahlo deževati. V petek bo na zahodu oblačno in deževno, na vzhodu pa spremenljivo oblačno in večinoma suho. Na Primorskem bo pihal zmeren jugo.

Za hrvaško obalo zaradi neviht razglasili rdeči alarm

Med drugim pričakujejo, da bo morje poplavilo obalo v mestih, dež pa ponekod povzročil poplave ulic.

Foto: Reuters Na Jadranu se bo zmeren jugo do konca dneva okrepil tudi do orkanskih sunkov, je opozoril hrvaški hidrometeorološki zavod, ki je tudi objavil rdeči alarm za večji del hrvaške obale.

V zaledju Dalmacije in v Gorskem kotarju pričakujejo močan dež, posebej v drugem delu dneva. Niso izključili niti možnosti hudourniških poplav zaradi dežja v mestih niti zemeljskih plazov in zvišanja rečne gladine.

Prekinjenih več ladijskih in katamaranskih linij

Zaradi nizkega tlaka, plime in močnega južnega vetra pa bi morje lahko poplavilo obalo v krajih ob morju, kot se je zgodilo v ponedeljek zvečer v Kaštelih pri Splitu.

Zaradi slabih vremenskih razmer je prekinjenih več ladijskih in katamaranskih linij, je danes sporočil hrvaški avtoklub (Hak).

Opozorili so tudi na plazove na cestah v goratih območjih in ob jadranski magistrali. Izpostavili so, da so cestišča mokra in spolzka v večjem delu države ter da ponekod v notranjosti Hrvaške megla znižuje vidljivost.

Hrvaški vremenoslovci napovedujejo, da se bo deževno vreme nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh.

