Vložena obtožnica zoper 77-letnika, ki naj bi do smrti zabodel ženo

Osumljencu grozi od 15 do 30 let zapora. Foto: Ana Kovač

Mariborsko tožilstvo je zoper 77-letnega Slavka Leskovarja, ki naj bi februarja na območju Oplotnice do smrti zabodel svojo spečo ženo, vložilo obtožnico za kaznivo dejanje umora na grozovit ali zahrbten način, za kar mu grozi od 15 do 30 let zapora.

Ovadeni Slavko Leskovar se je po prepričanju tožilstva 23. februarja v Zlogoni Gori na območju Oplotnice, potem ko je zabodel ženo, odpeljal z avtom in se v bližini kraja dogodka silovito zaletel v drevo. Hudo ranjen se je peš vrnil do hiše, v kateri je zagrešil umor, in se predal policistom. Domnevnega storilca so odpeljali v bolnišnico.

Ker je bil v bolnišnici in njegova takojšnja privedba k preiskovalnemu sodniku ni bila mogoča, je preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru 2. marca priporni narok izvedla v prostorih njegove hospitalizacije. Zoper osumljenega je bil odrejen pripor.

Po poročanju Dela so policisti v preteklosti tudi zaradi nasilja v družini že posredovali na domu zakoncev, ki sta se pred leti razšla in živela ločeno.

Od začetka lanskega leta je bilo v Sloveniji umorjenih 25 ljudi, od tega 17 žensk. Vse so bile žrtve zločinov v družinskem krogu, za večino pa so bili usodni aktualni ali nekdanji partnerji.