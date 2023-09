Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so zapisali, da bo elektronsko izpolnjevanje vloge hitrejše tudi za centre za socialno delo, saj se podatki o vlagateljici ali vlagatelju na vlogo prenesejo samodejno iz uradnih virov in jih ni treba izpolnjevati ročno. Centrom za socialno delo teh podatkov torej ne bo treba dodatno preverjati.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so zapisali, da bo elektronsko izpolnjevanje vloge hitrejše tudi za centre za socialno delo, saj se podatki o vlagateljici ali vlagatelju na vlogo prenesejo samodejno iz uradnih virov in jih ni treba izpolnjevati ročno. Centrom za socialno delo teh podatkov torej ne bo treba dodatno preverjati. Foto: STA

Vloge za uveljavitev pravic v zvezi z rojstvom otroka in družinskimi prejemki so odslej na voljo tudi v elektronski obliki na portalu eUprava. Za oddajo vlog je potrebna e-identiteta, to je digitalno potrdilo ali mobilna identiteta smsPASS. Roki za oddajo ostajajo enaki, so objavili na spletni strani ministrstva za delo.

Vlagatelji lahko na portalu eUprava tudi spremljajo potek reševanja vlog ter se naročijo na obveščanje o statusu reševanja vlog po e-pošti ali SMS-sporočilih.

Katere vloge še lahko oddate elektronsko?

Vloge, ki se lahko po novem oddajo tudi elektronsko, so vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok, vloga za uveljavitev pravice do nadomestila v času odmora za dojenje, vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino, vloga za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka, vloga za uveljavitev pravice do materinskega dopusta in materinskega nadomestila očeta, druge osebe ali enega od starih staršev, vloga za uveljavitev pravice do plačila delnega plačila za izgubljeni dohodek, vloga za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka, vloga za uveljavitev pravice do pomoči pri nakupu vinjete in vloga za uveljavitev pravice do starševskega dopusta in materinskega nadomestila očeta, druge osebe ali enega od starih staršev.