Vlada in Fides podpisala sporazum o prekinitvi stavke

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in namestnik vodje pogajalske skupine Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Gregor Zemljič sta danes podpisala sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti. Sporazum predvideva oblikovanje ločenega plačnega zdravstvenega stebra v okviru plačnega sistema javnega sektorja.

Vlada se s sporazumom zavezuje, da bo ločen plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja oblikovala do 1. aprila prihodnje leto in ga nato do 30. junija vložila v zakonodajni postopek.

"Najprej bi se zahvalil zdravnikom in Fidesu za konstruktivna pogajanja in za razumevanje situacije," je povedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Kot je povedal, smo se znašli v situaciji, da sta zdravnik in zobozdravnik plačana manj kot ostali, ki delajo v tem sistemu in da smo zaradi tega v Evropi unikum. To zadevo bodo poskušali čimprej urediti v okviru javnofinančnih zmožnosti. Kot je dodal je Fides vladi podal roko, da lahko v roku štirih mesecev uredi zadevo. Rok za implementacijo sprememb je tako 30. junij 2023, nato se bo spremembe vložilo v zakonodajno procedurom, je povedal Bešič Loredan.

"S podpisom tega sporazuma smo naredili prvi korak v smeri, da bo pacient v središču zdravstvenega sistema," je povedal Bešič Loredan.

“Prepričan sem, da smo danes sklenili zgodovinski sporazum, ki po našem mnenju pomeni začetek prepotrebnih in nujnih sprememb v zdravstvenem sistemu,” je dejal zdravstveni minister.

Zavezuje se tudi, da bo omogočila ločeno urejanje specifik, povezanih z delom, odgovornostjo in plačilom zdravnikov in zobozdravnikov na način in v rokih, kot so določili v tem sporazumu, če bi druge poklicne skupine ali sindikati pogojevali ali omejevali urejanje plač zdravnikov in zobozdravnikov.

Če zaveze ne bodo izpolnjene bo prišlo do stavke

Sindikat se je ob tem zavezal, da do poteka omenjenih rokov v zvezi s tem vprašanjem ne bo sprožil stavkovnih aktivnosti. Če pa zaveze iz sporazuma ne bodo izpolnjene in bo prišlo do stavke zdravnikov in zobozdravnikov, bo vlada zagotovila nadomestilo plače za stavko.

Vladna stran in predstavniki sindikata Fides so sporazum o prekinitvi stavke parafirali na ponedeljkovih pogajanjih, a je moral sporazum potrditi še stavkovni odbor sindikata, ki je o njem odločal v torek. Odbor je sporazum potrdil, s tem pa je zdravniška stavka, ki je bila napovedana za danes, zamrznjena.

"Gre za velik korak in deseletni cilj, da izpeljemo reformo, ki bo podala vsebinske zadeve," je povedal vodja pogajalske skupine Fidesa Gregor Zemljič in se v imenu zdravnikov in zobozdravnikov zahvalil za konstruktivni pristop pri reševanju nastale problematike.

“To je preboj in prvi korak k celoviti rešitvi celotnega zdravstvenega sistema. Opozarjali smo na ključne probleme in že večkrat ponujali rešitve,” je poudaril Zemljič.

Na podpisa stavkovnega sporazuma so izjavo podali Mladi zdravniki Slovenije. Njihovo izjavo objavljamo v celoti.



Dobili nismo ničesar, razen obljub.

Zdravnik na začetku kariere dela še naprej na urgenci za 5,5 eur neto na uro, vrhunski nevrokirurg operira možgane za 14,4 eur na uro.

Razočaranje med mladimi in tudi mnogimi starejšimi zdravniki je veliko. Že sedaj imamo 1.000 zdravnikov premalo, ne mine teden, ko ne izvemo za odhod še kakšnega zdravnika iz sistema. Drvimo v smer balkanskega zdravstva.

Vsi, ki vztrajamo, smo tukaj zato, ker nam zdravje in zdravstvo predstavljata veliko dragocenost. Borimo se za naše mame, dedke, otroke, prijatelje, sosede, vse bolnike in bolnice.

Nismo mi tisti, ki vodimo zdravstveni sistem. Obljube in zaveze so vam in nam dali politiki. Zakaj ne verjamemo obljubam države? Ker ta goljufa vas in nas, ko obljublja in zaračunava vsem dostopne storitve, ki pa vidimo, da jih ni. In ker ne bi bilo prvič, da nas je kakšna vlada prinesla okoli. Upamo, da bo ta dokazala, da se motimo.

Izraženo nezadovoljstvo zdravništva je jasen signal vladi, da mora ukrepati takoj in odločno!

Razprava je bila dolga in burna, kar kaže, da je nezadovoljstvo zdravnikov doseglo vrelišče, je v izjavi za medije dejal namestnik vodje pogajalske skupine Fidesa Gregor Zemljič. Vlada je po njegovih besedah dala resne in pomembne zaveze. Zavedajo se, da bo za uresničitev sporazuma potreben čas, a bodo časovnico spremljali in ocenjevali poteze vlade, je napovedal.

Vlada bo popoldne nadaljevala pogajanja

Sicer pa bo vlada popoldne nadaljevala pogajanja s sindikati zdravstva in socialnega varstva. Kot je v izjavi dejala predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič, pričakujejo, da jih bo vladna stran obvestila o tem, kaj se je dogajalo na pogajanjih s Fidesom in kakšna je vsebina dogovora.

"To bo tudi startna točka za to, da se dogovorimo o tistem, kar se moramo dogovoriti, to pa so nesorazmerja, ki so nastajala z novembrskim dogovorom," je poudarila. Pogajanja si želijo zaključiti v čim krajšem času.

Vlada je v pogajanjih omenjala ločen steber

Glede oblikovanja posebnega plačnega stebra za zdravstvo znotraj enotnega plačnega sistema, kar je ena od določb sporazuma med vlado in Fidesom, je Ilešič Čujevičeva dejala, da je vlada v pogajanjih z njimi sicer omenjala nek ločen steber. "Kaj to pomeni, te vsebine ne poznamo. Zagotovo pa, če to pomeni kakršenkoli izstop kateregakoli dela, tudi če celotnega zdravstva iz plačnega sistema v javnem sektorju, smo mi odločno proti temu," je dejala.

Ko se začne izvzemati določene skupine, to ni več enotni plačni sistem in ni zagotovila, da bo karkoli funkcioniralo, ne nobenih varovalk, je še poudarila.