Minister za zdravje Zalarja pozval k odstopu, ta mu odgovarja #video

Vlada je danes zamenjala svoje predstavnike v svetu Psihiatrične klinike Ljubljana, so sporočili na novinarski konferenci po seji vlade. "Vse, kar se dogaja na Psihiatrični kliniki, bomo vzeli zelo resno in temu bomo prišli do dna," je dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Na poziv ministra za zdravje k odstopu se je medtem odzval direktor ljubljanske psihiatrične klinike Bojan Zalar. Zapisal je, da se bo od direktorskega mesta poslovil, če bo ugotovljeno, da je storil strokovne napake ali da je za njih objektivno odgovoren. "V tem primeru me ne bo potrebno pozivati, poslovil se bom sam," je dodal.

Namesto dosedanje predsednice sveta Branke Neffat in članov Igorja Pigaca, Dražena Levojeviča, Danila Lončariča in Judith Unetič je vlada danes imenovala Tomaža Subotiča, Alenko Kolar, Tomaža Krišlja, Marjana Mačkoška in Anjo Kocjančič. Delo bodo opravljali do konca mandata sveta, do 20. februarja 2026.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je danes pojasnil, da se je vlada za menjavo odločila na podlagi poročila ministrstva, ki so ga pripravljali zadnja dva meseca, dodatno pa je njihovo odločitev podkrepilo stališče sveta zavoda, da je na kliniki vse v redu.

Od novih predstavnikov ustanovitelja v svetu pričakuje, da bodo delo opravili profesionalno in da bodo vse prijave pacientov vzeli skrajno resno in bodo znova ocenili ustreznost dela vodstva zavoda.

"Tej zadevi bom osebno kot minister prišel do dna"

Generalnega direktorja klinike Bojana Zalarja pa je Bešič Loredan danes pozval k odstopu. "Izjemno sem razočaran nad nastopi direktorja ljubljanske psihiatrične klinike in ga pozivam k odstopu," je dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, potem ko so mediji poročali o razmerah na kliniki.

"Tej zadevi bom osebno kot minister prišel do dna. Edina prava pot je, da so pacienti mirni," je dodal.

Po pogovorih s pacienti, njihovimi svojci, več zaposlenimi, nekdanjimi zaposlenimi in drugimi so zapisali, da jim je več sogovornikov potrdilo, da so bili žrtve nasilja ali da so bili nasilju priča. Vodstvo bolnišnice je očitke zanikalo, ministrstvo za zdravje pa se je po prijavah, ki so jih dobili že prej, odločilo za sistemski nadzor.

Bešič Loredan je spregovoril tudi o zakonu o digitalizaciji zdravstva. "Po tem, ko bo zakon začel veljati, bomo končno imeli dostop do vseh podatkov, vsi pacienti bodo prek digitalne platforme videli, kdo pregleduje zdravstvene podatke. Vsi podatki bodo prišli v enotni digitalni informacijski sistem, ki ga bo upravljal ZZZS. Sistem omogoča, da bodo vsi podatki na enem mestu. Ne bo več treba nositi izvidov. Povsod bo enoten sistem," je pojasnil Bešič Loredan.

Nov zakon bo zagotovil, da bodo vsi izvajalci, ki bodo prejemali denar iz javne zdravstvene blagajne, na enotni platformi. Videlo se bo, kdo kaj naredi za kakšen denar.

Zalar: Če bo ugotovljeno, da sem storil strokovne napake, bom odšel sam

Direktor ljubljanske psihiatrične klinike Bojan Zalar je v odzivu na poziv ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana k odstopu zapisal, da se bo od direktorskega mesta poslovil, če bo ugotovljeno, da je storil strokovne napake ali da je za njih objektivno odgovoren. "V tem primeru me ne bo potrebno pozivati, poslovil se bom sam," je dodal.

"Svoje naloge direktorja opravljam dobro, celoten tim klinike je zavezan delu, motiviran in odlično strokovno usposobljen. Za svoje bolnike skrbimo predano in po najboljših močeh. Naši strokovni rezultati so odlični, dokazljivo tudi v širšem mednarodnem primerjalnem okolju, dobre so tudi naše finančne bilance, saj smo ena redkih zdravstvenih ustanov, ki že vrsto let posluje pozitivno," je v odzivu zapisal Zalar.

Ne bo pa odstopil "na temelju govoric, nepreverjenih izjav in zavajajočih informacij". "Tega ne bom storil zaradi osebne in strokovne integritete ter zaradi zaščite psihiatrične stroke pred grobimi posegi politike v njeno delovanje vsakič, ko se v javnosti pojavijo domneve in govorice," je zapisal.

Zatrdil je, da so na kliniki vse informacije o očitanih domnevnih incidentih večkrat in podrobno preverili in pri tem doslej niso pridobili indicev, ki bi očitkom pritrjevali. "Kot direktor sem v minulih letih na vsak najmanjši indic odstopanja od strokovnih smernic reagiral hitro, strogo in učinkovito. Ne morem in ne bom pa posegal v delo sodelavcev zgolj zaradi pavšalnih informacij v javnosti in pritiskov," je navede.

Veseli ga, da je minister tudi zdravnik in ve, "da dobro razume, kakšne posledice imajo takšna ravnanja za zdravstveni sistem". "Žal so zakonitosti sveta politike takšne, da strokovni argument nima nikakršne veljave. Kljub temu predlagam, da opravimo sistemski nadzor, vključno s strokovnjaki iz tujine, tako kot je minister že napovedal v pričetku tedna," je zapisal Zalar.

Spomnil je, da je na pobudo ministra sam pozval tudi zdravniško zbornico, naj opravi strokovni nadzor nad delom klinike. Podal je tudi ovadbo zoper neznanega storilca, da tudi policija ugotovi, ali je bilo karkoli narobe. "Predlagam, da zadnjo besedo rečemo, ko bosta navedena dodatna eksterna strokovna nadzora opravljena. Če se izkaže, da naša klinika ali jaz kot direktor svojega dela nisem opravljal skladno z najvišjimi strokovnimi standardi, bom odšel sam in me k temu ne bo potrebno pozvati," je zaključil.

Minister za zdravje je namreč Zalarja danes pozval k odstopu, saj je razočaran nad javnimi nastopi direktorja oziroma nad njegovo "popolnoma nedostojno komunikacijo". Poleg tega je vlada na današnji seji razrešila svoje predstavnike v svetu zavoda in imenovala nove.

Portal N1 je prejšnji teden poročal o razmerah na ljubljanski psihiatrični kliniki. Po pogovorih s pacienti, njihovimi svojci, več zaposlenimi, nekdanjimi zaposlenimi in drugimi so zapisali, da jim je več sogovornikov potrdilo, da so bili žrtve nasilja ali da so bili nasilju priča. Vodstvo bolnišnice je očitke zanikalo, ministrstvo za zdravje pa se je po prijavah, ki so jih dobili že prej, odločilo za sistemski nadzor.

Svet psihiatrične klinike Zalarja ni razrešil

Svet ljubljanske psihiatrične klinike, ki je na sredini seji obravnaval očitke o domnevnem nasilju na kliniki, se za razrešitev direktorja bolnišnice Bojana Zalarja ni odločil, saj da niso podani razlogi zato, kot so določeni v statutu, so pojasnili, je poročala STA. Na podlagi rezultatov poslovanja vodstvo podpirajo. Prav tako svetniki ne vidijo razlogov za svoj odstop.