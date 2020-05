Vlada zamenjala del upravnega odbora blagovnih rezerv

Vlada je prevetrila upravni odbor Zavoda RS za blagovne rezerve. V njem so Mitja Močnik, Maruša Baus, Darko But, Anja Pirnar, Marjeta Bizjak, Rok Jeram, Doroteja Novak Gosarič, Nejc Vesel, ki so predstavniki različnih ministrstev, ter Alojzij Černe kot predstavnik delavcev.

Vlada je danes razrešila Petra Vrtačnika, Boštjana Pavlina in Bronislavo Zlatković ter na ta mesta imenovala Bausovo, Buta in Pirnarjevo. Članicama Mihaeli Bastar in Doroteji Novak Gosarič pa je potekel mandat. Novak Gosarčevo je ponovno imenovala v odbor, pridružil se je še Nejc Vesel, so po dopisni seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Vlada se je konec aprila seznanila z odstopno izjavo predsednika upravnega odbora Žarka Bogunovića in za novega do 30. avgusta 2021 imenovala Mitja Močnika, ki v odboru predstavlja gospodarsko ministrstvo, piše STA.