Vlada za povračilo stroškov občinam zaradi neurij namenila skoraj 2,5 milijona evrov

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, v katerem ugotavlja, da se je 12. in 13. julija v Sloveniji zgodila naravna nesreča, močna neurja z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov. Za povračilo stroškov intervencij je 91 občinam namenila skoraj 2,5 milijona evrov, so po seji sporočili z vlade.

Občine na prizadetem območju so izčrpale sredstva občinskih proračunov, namenjena za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč v skladu 37. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, so pojasnili na vladi.

Vlada je zato sprejela sklep, da se ministrstvu za obrambo oziroma Upravi RS za zaščito in reševanje iz splošne proračunske rezervacije zagotovijo sredstva v višini 2.391.191 evrov za pokritje intervencijskih stroškov občinam.

Vlada je tudi odločila, da se gasilskim enotam, ki so sodelovale pri izvajanju intervencijskih dejavnosti v prizadetih občinah, v katerih ne izvajajo javne gasilske službe, povrnejo upravičeni stroški intervencij. Sredstva se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije v višini 40.883 evrov.

Neurje je namreč povzročilo veliko gmotno škodo na stvareh in velike intervencijske stroške reševalnih sestavov ob neposrednem, večdnevnem izvajanju najnujnejših nalog zaščite od 12. do 16. julija. Za reševanje in pomoč ter drugo podporo prizadetim ob neurjih so bile aktivirane enote in službe civilne zaščite iz občinskih, regionalnih in državnih pristojnosti, vključno z materialnimi sredstvi.

Ministrstvu za obrambo oziroma upravi za zaščito in reševanje je vlada naložila, da na podlagi podanih zahtevkov prizadetih občin izplača povračilo stroškov intervencije občinam, ki jih izkažejo z verodostojnimi listinami, vendar ne več, kot je ocenjena vrednost za posamezno občino. Ministrstvo za obrambo oziroma uprava za zaščito in reševanje bo gasilskim enotam zagotovila sredstva na podlagi razdelilnika, ki ga posredujejo občine, v katerih so gasilske enote sodelovale v intervenciji, pri čemer skupni znesek ne sme presegati ocenjene vrednosti, so sporočili z vlade.