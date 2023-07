V kampih trkajo na les, vreme jim je prizaneslo

V zadnjih tednih letošnjega julija skoraj ne mine dan, da ne bi objavljali pretresljivih posnetkov in poročil o neurjih, ki divjajo po različnih delih Slovenije. Razmere smo preverili v nekaj slovenskih kampih, kjer zatrjujejo, da so se k sreči do zdaj večinoma izognili hujšim vremenskim dogodkom. "Materialne škode ni bilo veliko, smo pa imeli veliko odpovedi," pravi David Zimšek, lastnik kampa Loka v Savinjski dolini. "Mnogi se ustrašijo katastrofičnih napovedi, ki niso vedno upravičene," pa meni Petra Pešelj, vodja kampa Podzemelj.

"Pri nas smo jo kar dobro odnesli, neurja so nas k sreči zaobšla," je povedal Boštjan Komac, direktor Kampa Soča, kjer ne beležijo odpovedi, ki bi bile povezane z vremenom. "Zgodi se, da gostje odidejo kakšen dan prej, sicer pa smo do konca avgusta polni," dodaja Komac, ki ga je presenetila tudi dobra zasedenost kampa letos spomladi.

Vremenske fronte so prizanesle tudi Campingu Bled in kampu Lucija, ki sta pod okriljem Save Turizma. V nobenem od njiju zaradi neurij ni nastala škoda, potrjujejo v družbi.

Gostje ob prvem neurju rezervacij na Bledu niso odpovedovali, samo skrajšali so svoje bivanje. "Ob napovedi tokratnih alarmov je med gosti čutiti več strahu, beležimo nekaj odpovedi rezervacij in predčasne odhode," so razkrili v Sava Turizmu.

Nekaj dni prej se domov odpravljajo tudi gostje iz kampa v Luciji, predvsem gostje iz Nemčije, opažajo.

Naj bo sonce!

"Na srečo večje škode v našem kampu ni bilo, se je pa podrlo eno drevo, k sreči na cesto, ne na katero od parcel, uničilo je tudi pasjo prho. Škode je za približno tisoč evrov," nam je povedala Anamarija iz Kampa Savinja, kjer pa vendarle občutijo posledice slabega vremena. "Odpovedi ali predhodni odhodi se dogajajo že zaradi samega dežja, neurja pa položaj le še poslabšajo," dodaja in upa na več sonca v prihodnjih dneh, ki bi prineslo večjo zasedenost kampa.

Težko pa primerja letošnjo sezono s prejšnjimi. Nekaj zaradi vavčerjev, ki so zagotovo vplivali na obisk destinacij v Sloveniji v preteklih dveh letih, nekaj pa zato, ker so na trgu šele drugo leto.

"Naša odgovornost je, da goste opozorimo na morebitno hudo uro in jih spravimo na varno. Oni pa se morajo v neurju umakniti v zidane objekte, ne da čakajo v šotoru, da mine," poudarja Petra Pešelj, vodja kampa Podzemelj. Foto: Shutterstock

Napovedi so nehvaležne

Na Bledu so zelo zadovoljni z zasedenostjo kampa že od velike noči in kljub vremensko neprijaznima maju in juniju so zabeležili večjo zasedenost v primerjavi z enakim obdobjem lani. Domači gostje predstavljajo le dva odstotka, največ je Nemcev, sledijo jim Nizozemci, Belgijci in Britanci, številni gostje prihajajo tudi s Češke, Madžarske in Poljske.

Nekoliko slabše so številke v Luciji, kjer je zasedenost v letošnji sezoni nekoliko nižja v primerjavi z lansko, a primerljiva z zadnjim predkoronskim letom 2019. V nasprotju z Bledom pa v Luciji prevladujejo gostje iz Slovenije, sledijo jim nemški, avstrijski in češki gostje.

Da je vreme kampu Loka v Ljubnem ob Savinji prizaneslo v smislu materialne škode, je povedal njegov lastnik David Zimšek. "Imeli smo nekaj polomljenega vejevja, drugega k sreči nič. Je bilo pa veliko odpovedi rezervacij, nekje od 60 do 70 odstotkov," ocenjuje. V kampu sicer prevladujejo tuji gostje, največ jih je iz Nemčije in Nizozemske, pa tudi iz Francije.

V slovenskih kampih so kljub vremenskim nevšečnostim razmeroma zadovoljni z obiskom. Foto: Shutterstock

Včasih se tudi pretirava

"Vsako leto imamo kakšno neurje, glede tega letošnje poletje ni nič posebnega, mislim, da to sodi zraven," pa pravi Petra Pešelj, direktorica belokranjskega kampa Podzemelj, kjer večje škode zaradi vremena letos niso utrpeli. Nekoliko jo moti, da se o vremenu nenehno govori, ljudje so v pričakovanju katastrofičnih razmer prestrašeni, zato se pojavljajo odpovedi.

Nekaj je tudi pretiravanja, meni Pešljeva. "Eden od gostov, dolgoletni uporabnik kampa, mi je pred dnevi pripovedoval, da se sicer na vreme požvižga, saj da je nenazadnje tudi nevihta del izkušnje počitnic v kampu. Potožil pa je, da se je pred odhodom soočal s pretečimi napovedmi okolice, kakšne ujme in grozote vse ga čakajo na dopustu," pojasnjuje vodja kampa ob Kolpi, kjer je te dni več kot prijetnih 27 stopinj Celzija.

V primeru škode …

Vreme je letos v resnici precej nepredvidljivo, zato smo se vprašali, ali kamp nosi odškodninsko odgovornost, če se na avto ali šotor podre drevo. "Ne, v tem primeru gre za naravno nesrečo. Je pa vsekakor naša odgovornost, da goste opozorimo na morebitno hudo uro in jih spravimo na varno. Oni pa se morajo v neurju umakniti v zidane objekte, ne da čakajo v šotoru, da mine," poudarja sogovornica.

Kampi v Sloveniji so za zdaj razmeroma dobro prebrodili vremensko vse prej kot prijazen julij. Foto: Pexels