Slovenski kampi razkrili, za koliko so dvignili cene

V turističnih kampih po državi so, čeprav jim vreme do zdaj ni bilo preveč naklonjeno, z dozdajšnjo turistično sezono zadovoljni. Obisk je namreč ponekod celo presegel tistega iz časa pred epidemijo. Tudi glavno poletno sezono pričakujejo z optimizmom. Ponekod si obetajo celo rekorden obisk, kljub dejstvu, da so nekoliko zvišali cene.

V enem največjih obmorskih kampov pri nas, Kampu Adria Ankaran, imajo trenutno 75-odstotno zasedenost zmogljivosti. Glede na ugodno vremensko napoved v prihodnjih dneh pričakujejo dodatne, predvsem nenapovedane prihode, dodaten porast prenočitev pričakujejo konec tega tedna, ko se bodo v državi začele poletne šolske počitnice.

Nasploh si letos obetajo dobro in najverjetneje rekordno sezono, predvsem ker se na Obalo po epidemiji počasi vračajo tuji gosti in ker opažajo povečanje števila daljših bivanj. Na večji obisk v glavni sezoni kaže tudi število rezervacij, ki jih je v primerjavi z lani bistveno več, pravijo.

Za ta čas so sicer za ankaranski kamp značilne predvsem kratkoročne rezervacije, stoodstotno zasedeni pa so običajno od 12. julija do 15. avgusta. Za bivanje v omenjenem terminu zato svetujejo predhodno rezervacijo.

Cene od lani nekoliko zrasle

Glede na lani so cene zvišali za do osem odstotkov. "Do zdaj smo rast stroškov uspešno nadomeščali predvsem z rastjo obsega poslovanja in ne prvenstveno z dvigovanjem cen, letos pa so cene v primerjavi z lanskim letom malenkost višje, čeprav občutimo večji pritisk na stroškovni strani," pojasnjujejo.

Med njihovimi gosti trenutno prevladujejo tujci, ki predstavljajo 80-odstotni delež prenočitev, največ je Nemcev in Avstrijcev ter Nizozemcev.

Zasedenost v Luciji že predkoronska

V še enem obmorskem kampu, Kampu Lucija Portorož, ki ga upravlja skupina Sava Hotels & Resorts, trenutne zasedenosti ne razkrivajo, dodajajo pa, da je kamp trenutno bolj zaseden kot v predkoronskih časih. Prevladujejo slovenski gosti, sledijo nemški in avstrijski.

Glede na to, da je dinamika povpraševanja trenutno dobra, pričakujejo, da bodo v glavni turistični sezoni presegli število lanskih prenočitev.

Glede na lani so cene zvišali za deset odstotkov. Vsesplošna draginja je namreč prinesla drastično zvišanje cen predvsem energije, materiala in osnovnih surovin. Velik del podražitev so prenesli nase, del pa so ji bili primorani prenesti na goste, pravijo.

Foto: Gregor Pavšič

Šobec pričakuje odlično sezono

V Julijskih Alpah letošnji junij do zdaj kampiranju ni bil najbolj naklonjen, a so v tamkajšnjih kampih vseeno večinoma zadovoljni z obiskom.

Kot je povedal direktor Kampa Šobec v Lescah Uroš Ambrožič, imajo trenutno okoli 700 gostov, če bi bilo vreme lepo, pa bi jih v tem času imeli več kot 1.000. Vseeno se obeta odlična sezona. Ambrožič je pojasnil, da so že velika noč in prvomajski prazniki pokazali ter nato binkoštni prazniki potrdili, da bo sezona izjemno dobra. "Rezervacije, ki so letos bistveno boljše kot lani, presegajo celo sezono 2019," je dejal.

Struktura gostov ostaja nespremenjena, so pa lani gosti iz Nemčije po številčnosti prehiteli goste iz Nizozemske in tako bo, kot kaže, tudi letos. "Nemški gosti radi kampirajo in aktivno preživljajo prosti čas v naravi," je pojasnil Ambrožič. Poudaril je, da so zelo pomembni za celotno destinacijo Julijske Alpe. V glavni sezoni, ki se približuje, so sicer zmogljivosti kampa običajno polno zasedene.

V kampu Kočevsko prevladujejo domači gostje

V Campu Jezero Kočevsko, kjer obiskovalcem ob tamkajšnjem Rudniškem jezeru ponujajo hiške, šotorišča in parcele za avtodome, imajo v primerjavi z lani manj obiska. Trenutno so dobro zasedeni predvsem ob koncih tedna. Ta konec tedna je bila glede na rezervacije zasedenost kampa več kot 60-odstotna, so navedli v Zavodu Kočevsko, ki upravlja kamp. Z 80 odstotki sicer pri njih trenutno prevladujejo domači gosti.

Za glavno turistično sezono trenutno še nimajo veliko rezervacij, pravijo, a ob tem poudarjajo, da kamp v veliki meri obiskujejo gosti, ki so v tranzitu in se za obisk pri njih odločijo v zadnjem trenutku.

Sicer pa je tudi pri njih zasedenost močno odvisna od vremena, zato upajo, da jim bo v prihodnje bolj naklonjeno.