Hotel s tisoč zvezdicami: nekaj trikov za kampiranje

Boste tudi vi letošnje morske počitnice preživeli v šotoru? Predstavljamo nekaj nasvetov, s katerimi bo bivanje v mali hišici iz blaga bolj praktično in udobno.

Šotorjenje ni za vsakogar. Pripravljeni moramo biti na vse: na poletne nevihte, burjo, nezaželene obiske, mrčes, umazanijo, predvsem pa se moramo kaj hitro privaditi na majhen prostor. Poseben izziv je tudi to, da je v šotoru veliko sklanjanja, ležimo skoraj na tleh, zato ta način počitnikovanja mogoče ni najprimernejši za ljudi, ki imajo težave s hrbtom.

Foto: Pexels

Priročni triki, ki olajšajo kampiranje

Da bo dopust v šotoru kar najudobnejši, naše počitnice pa kljub hotelu z eno zvezdico (ali tisočimi, kakor se vzame) kar najlepše, lahko uporabimo nekaj priročnih nasvetov, ki so jih sestavili izkušeni taboreči.

Osvetljava

Če imate pri sebi naglavno svetilko, jo pritrdite na belo plastenko. Bela plastika bo odbila svetlobo, ki bo presenetljivo močno osvetlila šotor. Če želite zanetiti ogenj, drgnjenje paličic pa se vam zdi zamudno, lahko poskusite kar s koruznim čipsom. A previdno, upoštevajte opozorila o kurjenju v naravi.

Foto: Shutterstock

Odišavimo tabor

Če ste nabrali sveža zelišča, lahko z njimi prijetno odišavite prostor za kampiranje. Če si večerjo pripravljate na majhnem žaru, lahko na rešetke najprej postavite šopek rožmarina in tako ustvarite čarobno vzdušje.

Žajbelj odganja mrčes

Ko smo že pri zeliščih, sveži žajbelj menda odganja komarje. Šopke žajblja, če seveda raste v bližini in ga lahko naberete, obesite okoli šotora in ognjišča.

Komarjem v šotoru se izognemo tudi tako, da v večernem času čim manj osvetljujemo notranjost šotora.

Foto: Shutterstock

Omarice in obešalniki

Iz vej in vrvice lahko sestavite omaro s policami ali obešalnike. Na kampiranje sicer vzamemo manj stvari, saj vendarle želimo preživeti počitnice v robinzonskem duhu. Že pred odhodom premislite, kaj boste potrebovali za kuhanje, in to spravite v manjšo, priročnejšo embalažo.

• Začimbe stresite v prazne škatlice bombončkov,

• v steklene kozarce s pokrovi shranite moko, polento, kuskus, riž itd.,

• kartonsko embalažo (od kosmičev in podobnega) sploščite in shranite pod spalne vreče – prav pridejo pri kurjavi, pa tudi pri čiščenju kot metlica.

Se bliža nevihta?

Foto: Shutterstock

Če se ne morete izogniti deževju, lahko zamakanje v šotoru preprečite tako, da okoli šotora skopljete ozek žleb za odtekanje vode. Seveda bodite pri tem obzirni – v kampu tega ne počnemo. Oblačila in hrano (kruh, izdelke v papirnati embalaži in podobno) zavijte v plastične vrečke.