Vlada v pripravo državnega prostorskega načrta za Jek 2

Vlada je danes sprejela sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za umestitev drugega bloka jedrske elektrarne Krško (Jek 2). Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je dejal, da bo treba izdelati prek 30 strokovnih podlag, te bodo pripravljene letos ali prihodnje leto, v letu 2028 pa bi lahko bil DPN tudi sprejet.

Minister Jože Novak je na novinarski konferenci po terenski seji vlade v Brežicah spomnil, da je uradno pobudo za izdelavo DPN za Jek 2 junija lani podalo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Takoj zatem je stekla intenzivna štirimesečna javna obravnava, ki se je končala konec oktobra. Na pobudo je prispelo 50 skupin pripomb, podani so bili številni predlogi.

"Na podlagi vseh ugotovitev, ki smo jih prejeli, še posebej po ponedeljkovi seji krškega občinskega sveta, je podpora projektu zagotovljena," je zagotovil Novak.

Vlada izvedbo referenduma podpira še naprej

Z vladnim sklepom o začetku priprave DPN se po ministrovih pojasnilih postopek priprave šele začenja. Dialog, ki je bil vzpostavljen doslej, bo tekel tudi v času priprav, je zagotovil. Letos in prihodnje leto bo pripravljena vsa potrebna dokumentacija, prihodnje leto pa bodo načrti tudi javno razgrnjeni in takrat bo imela javnost tudi več informacij o projektu.

Novak računa, da bo DPN za Jek 2 mogoče sprejeti v letu 2028, nato pa bodo lahko za novo nuklearko stekle operativne zadeve, tudi referendum. Izvedbo tega vlada podpira še naprej.

Tako velik projekt, kot je Jek 2, po Novakovih besedah za regijo, ki bo v času gradnje zelo obremenjena, pomeni tudi razvojno priložnost. Hkrati s pripravo DPN za projekt bo vlada pripravila tudi regionalni razvojni program.

Tudi o možnih oblikah financiranja projekta

Vlada se je sicer danes seznanila tudi s poročilom o možnih oblikah financiranja projekta Jek 2 - od zasebnega kapitala do čisto državne investicije. Lastna vlaganja so tudi najbolj racionalen način financiranja, a vlada, kot je zatrdil Novak, ni identificirala nobene možnosti, z različnimi se je zgolj seznanila.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je medtem pojasnil, da na ministrstvu že pripravljajo koncept razvojnega zakona za Jek 2. "Ko bomo oblikovali izhodišča, bomo o tem seznanili tudi vlado, ki jih bo potrjevala," je dejal. Dodal je, da je širok nabor ukrepov sicer že pripravljen, saj imajo na ministrstvu z razvojnimi zakoni že nekaj izkušenj. Zakon bi lahko po njegovih besedah pripravili že v drugi polovici tega leta.