Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
17. 2. 2026,
6.19

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Posavje delovni obisk ministri vlada premier Robert Golob Robert Golob

Torek, 17. 2. 2026, 6.19

31 minut

Delovni obisk

Premier Golob z ministri danes v Posavju

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Robert Golob | Premier Robert Golob in drugi člani vlade se bodo na seji vlade sestali v Brežicah. | Foto STA

Premier Robert Golob in drugi člani vlade se bodo na seji vlade sestali v Brežicah.

Foto: STA

Vlada se bo danes mudila na delovnem obisku v Posavju. Njeni predstavniki bodo obiskali več podjetij, javnih ustanov in organizacij ter se seznanili s stanjem v regiji. Med drugim bodo na seji vlade sprejeli sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za umestitev drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (Jek 2) v prostor.

Premier Robert Golob in drugi člani vlade se bodo na seji vlade sestali v Brežicah. Med drugim bodo predvidoma potrdili sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta za umestitev Jek 2 v prostor. V ponedeljek je nadaljevanju projekta zeleno luč dal tudi krški občinski svet, a opozoril, da bo morala vlada v nadaljevanju v večji meri upoštevati zahteve občine glede lokacije in razvojnih priložnosti za regijo. Člani vlade se bodo na seji predvidoma seznanili tudi s prvim poročilom vladnega strokovnega sveta za spremljanje izvajanja Šutarjevega zakona.

Namera za pilotni projekt romskega naselja v Krškem

Po seji se bodo premier, ministri in državni sekretarji vsak po svojem programu razkropili po regiji. Golob bo skupaj z zdravstveno ministrico Valentino Prevolnik Rupel obiskal Splošno bolnišnico Brežice, sledila bosta podpis pisma o nameri za pilotni projekt romskega naselja v Krškem in delovno kosilo z župani.

Minister za finance Klemen Boštjančič bo obiskal Nuklearno elektrarno Krško, državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič bo v Sevnici podpisal pismo o nameri za izgradnjo nove enote DSO Impoljca na Hrastih. Minister za okolje Bojan Kumer in minister za naravne vire Jože Novak bosta v Brežicah predstavila stanje projekta gradnje Hidroelektrarne Mokrice. Ministrica za kulturo Asta Vrečko pa bo z občino Brežice podpisala pogodbo o upravljanju gradu Pišece.

Obisk bo vlada zaključila s posvetom z župani in predstavniki gospodarstva na gradu Rajhenburg v Brestanici.

Robert Golob
Novice Golob: Slovenija je naša hiša, naš skupen dom
Robert Golob
Novice Golob poudaril pomen zaupanja v zdravstvene delavce
Gibanje Svoboda
Novice Svoboda po potrjenih kandidatih in programu: Ob jasni viziji dilem 22. marca ne bo
Posavje delovni obisk ministri vlada premier Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.