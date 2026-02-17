Premier Golob z ministri danes v Posavju

Vlada se bo danes mudila na delovnem obisku v Posavju. Njeni predstavniki bodo obiskali več podjetij, javnih ustanov in organizacij ter se seznanili s stanjem v regiji. Med drugim bodo na seji vlade sprejeli sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za umestitev drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (Jek 2) v prostor.

Premier Robert Golob in drugi člani vlade se bodo na seji vlade sestali v Brežicah. Med drugim bodo predvidoma potrdili sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta za umestitev Jek 2 v prostor. V ponedeljek je nadaljevanju projekta zeleno luč dal tudi krški občinski svet, a opozoril, da bo morala vlada v nadaljevanju v večji meri upoštevati zahteve občine glede lokacije in razvojnih priložnosti za regijo. Člani vlade se bodo na seji predvidoma seznanili tudi s prvim poročilom vladnega strokovnega sveta za spremljanje izvajanja Šutarjevega zakona.

Namera za pilotni projekt romskega naselja v Krškem

Po seji se bodo premier, ministri in državni sekretarji vsak po svojem programu razkropili po regiji. Golob bo skupaj z zdravstveno ministrico Valentino Prevolnik Rupel obiskal Splošno bolnišnico Brežice, sledila bosta podpis pisma o nameri za pilotni projekt romskega naselja v Krškem in delovno kosilo z župani.

Minister za finance Klemen Boštjančič bo obiskal Nuklearno elektrarno Krško, državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič bo v Sevnici podpisal pismo o nameri za izgradnjo nove enote DSO Impoljca na Hrastih. Minister za okolje Bojan Kumer in minister za naravne vire Jože Novak bosta v Brežicah predstavila stanje projekta gradnje Hidroelektrarne Mokrice. Ministrica za kulturo Asta Vrečko pa bo z občino Brežice podpisala pogodbo o upravljanju gradu Pišece.

Obisk bo vlada zaključila s posvetom z župani in predstavniki gospodarstva na gradu Rajhenburg v Brestanici.