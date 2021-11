Vlada uvaja odškodnino za stranske učinke po cepljenju

Uvaja se povračilo škode tistim upravičencem, ki so bili cepljeni, a ob tem utrpeli resne zdravstvene težave. "Uvedba odškodninske odgovornosti in sistema odškodnin brez krivde je ključna pri ohranjanju zaupanja v varnost in kakovost cepiv ter zagotavljanju učinkovitega in celovitega izvajanja nacionalnega programa cepljenja," je dejal Janez Poklukar.

Prav tako se uvaja povračilo škode za tiste upravičence, ki so zaradi uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje bolezni covid-19, ki ima začasno dovoljenje za promet, utrpeli resne zdravstvene težave. Do odškodnine so upravičeni tudi ožji družinski člani.

Podobne ureditve imajo tudi nekatere druge evropske države: Danska, Avstrija, Francija, Finska, Švedska, Italija in Nemčija.

Poklukar: edina rešitev iz trenutne situacije je cepljenje

"Cepljenje je dokazano najbolj varen in učinkovit preventivni ukrep v boju proti bolezni covid-19, ki ščiti tako posameznika kot celotno družbo. Enako kot pri zdravilih se tudi pri cepivih v zelo redkih primerih lahko pojavijo resni neželeni učinki, vendar koristi cepljenja močno odtehtajo tveganja zaradi resnih posledic bolezni," je pojasnil Poklukar in ljudi pozval k cepljenju.

"Cepite se in pomagajte zajeziti okužbe. Ta trenutek vsi, ki se cepite in upoštevate ukrepe, pomagate zdravstvu," je sklenil.