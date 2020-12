Med prazniki bo dovoljeno druženje do šest oseb iz največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe, mlajše od 15 let.

Med prazniki bo dovoljeno druženje do šest oseb iz največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe, mlajše od 15 let. Foto: Getty Images

Vlada je zmanjšala število izjem glede ponujanja in prodaje blaga in storitev. Tako bo od četrka manj odprtih dejavnosti. Vlada je prav tako za čas med prazniki določila nekatere izjeme pri prehajanju med občinami in regijami.

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 24. decembra 2020 in velja do vključno 4. januarja 2021. S tem odlokom se zmanjšuje število do zdaj veljavnih izjem, ki zaradi začasne sprostitve nekaterih protikoronskih ukrepov veljajo do vključno srede.

Tako bodo od 24. 12. do vključno 4. 1. odprte naslednje dejavnosti:

- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,

- lekarne,

- prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

- kmetijske prodajalne,

- bencinske servise,

- finančne storitve,

- pošto,

- dostavne službe,

- dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,

- individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,

- osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,

- druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov velja še naprej, so sporočili po seji vlade.

Kot so še zapisali, se pri ponujanju storitev in blaga v zaprtih prostorih še vedno mora zagotoviti 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali pa ena stranka na cel prostor, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Prav tako se morajo upoštevati vsa ostala higienska priporočila ministrstva za zdravje kot tudi NIJZ.

Praznične izjeme glede prehajanja

Vlada je izdala tudi Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Za čas praznikov je določila izjeme glede omejitve prehajanja med občinami in regijami. Tako bo prehajanje med občinami in regijami za namen obiska dovoljeno v obdobju:

– od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra 2020 do 20. ure,

– od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure.

Lahko se bo družilo več ljudi

Prav tako bo v času od 24. decembra do vključno 4. januarja dovoljeno druženje do šest oseb iz največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe, mlajše od 15 let.

Kot so še zapisali, vse druge omejitve in prepovedi iz odloka ostanejo v veljavi (prepovedane prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke, prepoved zbiranja, t. i. epidemiološka ura med 21. in 6. uro).