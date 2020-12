Nas mora novi sev virusa skrbeti? #video

V Združenem kraljestvu so potrdili novi sev virusa sars-cov-2. Kot je pojasnil profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani Borut Štrukelj, kaže, da se ta sev virusa širi hitreje, a po trenutnih podatkih ni bolj nevaren in se ne kaže v večji smrtnosti. Učinkovitost aktualnih cepiva za zdaj ni ogrožena.

V Združenem kraljestvu so potrdili novi sev virusa sars-cov-2, ki naj bi bil precej bolj nalezljiv od do zdaj znanih sevov. Prvič so ga zaznali že septembra, novembra je bila z njim povezana četrtina vseh primerov v Londonu, do danes pa se je ta delež povišal na dve tretjini.

Kljub mutaciji pa znanstveniki za zdaj mirijo, da ni dokazov, da bi ta sev povzročil hujši potek bolezni ali večjo smrtnost, prav tako naj bi bila razvita cepiva učinkovita tudi za ta sev.

Mutacije virusov so pričakovane

Redni profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani Borut Štrukelj je povedal, da mutacije, predvsem mutacije RNA-virusov, niso nič posebnega in so pričakovane. Pri gripi imamo na primer neprestano nove mutacije in podtipe.

Pri mutaciji gre lahko za spremembo ene ali več aminokislin, recimo na površini, v tem primeru na konici proteina S, lahko gre za spremembo v smeri, da se kakšna aminokislina izbriše, ali pa prihaja do tihih mutacij, ko se spremeni le genetski material in se to ne odrazi na virusu, je razložil.

Mutacija ima vpliv na širjenje in potek bolezni

Vsaka mutacija ima lahko vpliv na širjenje in potek bolezni. Lahko je negativna in virus oslabi, kar se je zgodilo pri epidemiji sarsa in mersa, lahko pa se mutacija odrazi tudi tako, da virus postane bolj virulenten, lahko torej vpliva na širjenje in potek bolezni, pojasnjuje Štrukelj.

Virus se hitreje širi, a (ta trenutek) ni bolj nevaren

Glede seva virusa iz Združenega kraljestva, o katerem se zadnje dni zelo veliko govori, pa je Štrukelj dejal, da se ta sev virusa lažje širi in verjetno omogoča večje število okužb, ne kaže pa se ta trenutek v večji smrtnosti ali močnejšem poteku druge faze same bolezni.

Redni profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani Borut Štrukelj Foto: STA

V Londonu je bilo 14. decembra 1.100 posameznikov, v Walesu pa 4.700, pri katerih je že bil ugotovljen ta novi podtip virusa. Do danes so take primere odkrili tudi v Belgiji (4), na Nizozemskem (1), Danskem (4) in v Italiji (1). Dogajanje aktivno spremljamo in sledimo mutacijam tudi v Sloveniji. Za zdaj novega seva niso potrdili.

"Ne bojmo se preveč mutacij"

"Ne bojmo se preveč mutacij, to je za RNA-viruse običajno, je pa res, da ta mutacija lahko vodi v večjo razširitev samega virusa," je povedal Štrukelj. Podobna mutacija je bila prisotna tudi pri virusu, ki so ga odkrili na Danskem pri kunah, zato so se odločili, da jih iztrebijo. Špekulira se, da je ta novi sev preskočil na drugo vrsto, nato pa nazaj na človeka.

Novo serijo cepiva lahko naredijo v enem dnevu

Štrukelj je pojasnil, da lahko v enem dnevu v laboratoriju naredimo novo serijo cepiva, ki mora biti testirana. Je pa postopek z novo tehnologijo bistveno hitrejši kot pri konvencionalnih cepivih. Dodal je, da trenutni sev ne vpliva na učinkovitost cepiv, s katerimi bomo v prihodnjih dneh začeli cepiti v Sloveniji in Evropi.

Slovenija se posvetuje s stroko in EU

Marija Magajne, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, je dejala , da hitro širjenje virusa pomeni večjo grožnjo, Slovenija pa se bo pri sprejemanju novih ukrepov odločala na podlagi priporočil stroke in enotnih usmeritev Evropske unije.

Trenutno je na svetu 82 cepiv v kliničnih preiskavah, to število se iz dneva v dan povečuje. Približno polovica cepiv je konvencionalnih, polovica pa na podlagi novih tehnologij.

Je na vidiku novo zdravilo?

Kot je povedal Štrukelj, imamo poleg remdesivirja in deksametazona, ki ju že poznamo, potencialno novo zdravilno učinkovino - ivermectin. To je stara zdravilna učinkovina, ki se uporablja proti parazitom. Njena velika prednost je, da je poceni in da je varna. Ta trenutek poteka druga faza kliničnega preizkušanja, kjer jih od 100 ljudi 50 prejema placebo, 50 pa zdravilo.

Znanstveniki so v predkliničnih študijah ugotovili, da zdravilo kar pettisočkrat zmanjša replikacijo oziroma pomnoževanja virusa znotraj celice. Potencialna tekočina še nima dovoljena za promet, ampak je potrebna še tretja faza, prav tako še ni dokazano, da je varna in učinkovita, zato je ljudje ne smejo jemati sami.