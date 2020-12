Za božične praznike vlada ukinja nekatere omejitve! #vŽivo

Vlada je danes na redni seji na Brdu razpravljala o pravilih in priporočilih za praznični čas, ki je pred nami. Prav tako je sprejela sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih PKP7 za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19, s katerim se bo med drugim pomagalo socialno šibkim, zdravstvu, turizmu, prevoznikom, socialnim in zdravstvenim delavcem.

live stream

Sedmi protikoronski zakon prinaša vnovič krizni dodatek za široko paleto družbenih skupin - upokojence, študente, zaposlene z nižjimi plačami. Vreden je okoli 550 milijonov evrov, med drugim prinaša naslednje:

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov prejmejo študentje s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

PKP7 zagotavlja enkratni solidarnostni dodatek 50 evrov za vsakega otroka, do 5. dohodkovnega razreda za mesec november 2020. Dodatek bo izplačan do 31. januarja 2021.

Prinaša tudi spremembe na področju kritja fiksnih stroškov za podjetja: 1000 evrov mesečno na zaposlenega, če so prihodki od prodaje upadli za 30-70% in 2000 evrov mesečno na zaposlenega, če so prihodki od prodaje upadli za več kot 70%.

Številke boljše, a ni še čas za popuščanje

V petek so po podatkih Sledilnika potrdili 1.427 primerov okužb z novim koronavirusom, kar je več kot 300 manj kot prejšnji petek. Opravljenih je bilo 5.600 testov, delež pozitivnih je znašal 25,48 odstotka. V petek smo zabeležili še 40 novih smrti zaradi bolezni covid-19, bolnišnično zdravljenje potrebuje 1.199 oseb, kar je najmanj po več kot mesecu dni. Še naprej sicer ostaja visoko število pacientov na intenzivnih oddelkih.

"Prvič smo se spustili pod 1200 zasedenih bolniščničnih postelj, kar je pomemben mejnik, ko lahko sproščamo nekatere dejavnosti oziroma lahko iz črnega dela načrta sproščanja preidemo v rdečega," je sporočil uradni vladni govorec Jelko Kacin.

Spremembe v incidenci omogočajo, da se štirim statističnim regijam z bolj sproščenim režimom pridruži v ponedeljek še Primorsko-notranjska regija.

Kaj nas čaka med prazniki?

24.12. od 12. ure vse do 25.12. do 20. ure omejitev gibanja na občine oziroma na regije ne velja. 24. in 25.12. ter v primeru stabilne ali izboljšane epidemiološke situacije tudi 31.12. in 1.1. 2021 velja možnost stika z osebami največ iz 2 gospodinstev, pri čemer je lahko na obisku na zasebni površini največ 6 odraslih, otroci do 15 leta so iz te omejitve izzveti. Ob tem pa vlada ponovno poziva vse, da zmanjšate stike že v dneh pred božičem in v tednu po novem letu.

Načrt ureditve, ki je bil sprejet na današnji seji velja za božične praznike. Za novoletne praznike pa le, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale in se ne bodo v tednu med božičem in novim letom poslabšale. pic.twitter.com/eo4fcFlRR4 — Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19 (@GovorecCOVID19) December 19, 2020

Šole ostajajo zaprte do 4.1., nato se šole odpirajo za prvo triado, če bo epidemiološka situacija to takrat dopuščala. Za vrtce za zdaj ostajo veljana pravila, torej ostajajo odprti samo za nujno varstvo.

Vlada izreka poziv zasebnemu gospodarskemu sektorju za čas praznikov, in sicer naj delodajalci organizirajo kolektivni dopust in delo od doma, kjer je to le možno (od 24.12. do 10.1. 2021). Organi državne uprave v času med 24.12. ter 4.1. opravljajo samo najnujnejše aktivnosti.