Že v dveh državah odkrili nov, še bolj nalezljiv sev koronavirusa

V Južnoafriški republiki so odkrili mutirano obliko koronavirusa SARS-CoV-2, ki se med ljudmi širi še hitreje, ni pa še jasno, ali je tudi nevarnejša. V začetku tedna so o novem sevu koronavirusa, s katerim je bilo takrat okuženih že okrog 1.000 oseb, sicer poročali tudi iz Velike Britanije. Tako v afriškem kot britanskem sevu so odkrili isto mutacijo, ki omogoča hitro širjenje.

Inštitut Južnoafriške republike za nalezljive bolezni je v petek potrdil, da so v državi odkrili več novih mutacij koronavirusa SARS-CoV-2 in izpostavil eno problematično, ki poveča učinkovitost virusa pri vezavi na receptorje v človeških celicah, s tem pa tudi poveča možnosti za okužbo.

Problematična je mutacija N501Y, ki spreminja tako imenovani spike protein koronavirusa SARS-CoV-2 na način, da se ta lažje veže na receptorje ACE2 v človeških celicah. Foto: Reuters

Dve drugi novoodkriti mutaciji medtem povečata odpornost koronavirusa proti nekaterim protitelesom, kar pomeni, da določena protitelesa proti novim sevom ne bodo tako učinkovita kot proti izvirnemu sevu. Kakšne so morebitne posledice, znanstveniki še ugibajo, napovedovati pa ne upajo še ničesar.

Ali je novi virus nevarnejši, še ni znano

Za zdaj namreč še ni dokazov, da bi nove oblike virusa, teh naj bi bilo med 10 in 20 (izpostavili so le tiste z najbolj zaskrbljujočimi mutacijami), povzročale hujše simptome oziroma težje poteke bolezni covid-19 ali da zaradi njih ne bi delovala cepiva. Mutacije sicer dokazano ne vplivajo na zanesljivost PCR testov.

V Veliki Britaniji v začetku tedna odkrili nekaj zelo podobnega

Zanimivo je, da se je drug sev koronavirusa z mutacijo, ki so jo izpostavili kot najbolj problematično (N501Y, spremembo tako imenovanega spike proteina, ki po mnenju znanstvenikov omogoča hitrejše širjenje virusa med ljudmi), pred dnevi že pojavil na drugem koncu sveta.

Odkrili so ga namreč na jugu Anglije, z njim pa je bilo že do ponedeljka okuženih več kot tisoč ljudi. Britanski minister za zdravje je v začetku tedna ugibal, da bi bila lahko nova oblika koronavirusa povezana s hitrejšim širjenjem okužb, zaradi česar širom Velike Britanije sprejemajo strožje ukrepe za zajezitev epidemije.

V delih Južnoafriške republike so imeli za preprečevanje širjenja novega koronavirusa večji del poletja zaprte bare. Foto: Reuters

V Južnoafriški republiki oblasti sicer verjamejo, da je prav mutacija koronavirusa kriva za drugi val epidemije, sredi katerega se je trenutno znašla država. Število novih okužb in smrti je močno začelo naraščati v drugi polovici novembra.



V Južnoafriški republiki so do zdaj sicer potrdili že več kot 900.000 okužb in zabeležili nekaj več kot 24.000 smrti, kar je največ med vsemi državami na afriškem kontinentu.

