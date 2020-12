Zdravniki znoreli, ko so jim povedali, kako bodo cepili #video

V kliniki Stanford Medical Center, ki velja za eno najboljših bolnišnic v ZDA, so se prvih prejetih 5.000 odmerkov cepiva za bolezen covid-19 med osebje namenili razdeliti s z namenskim algoritmom, ki bi v zakup vzel zdravnikovo starost, področje dela in tveganje, da bi na delu zbolel za covid-19.

There is an enormous protest going on at Stanford

Hospital carried out by staff, who are enraged by the decision by hospital execs to give themselves the covid vaccine and other powerful administrators who are AT HOME before giving it to nurses and physicians 1/2 pic.twitter.com/x7b6XbVeMk