Vlada se bo seznanila s prvim osnutkom nacionalnega reformnega programa

Vlada bo danes obravnavala prvi osnutek nacionalnega reformnega programa za leti 2019 in 2020. Dokument mora skupaj s programom stabilnosti v Bruselj poslati do konca aprila. Po napovedih bo vlada v dokumentu med drugim navedla napovedane spremembe davčne, pokojninske in zdravstvene zakonodaje.