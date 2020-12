Vlada s prepovedjo obratovanja naprav presenetila žičničarje

Prepoved obratovanja žičniških naprav v Sloveniji do novega leta je povzročila kar nekaj zmede med žičničarji. Nekatera smučišča so danes še zagnala naprave, druga so jih takoj ustavila. Na Veliki planini bodo v petek organizirali evakuacijsko vožnjo za lastnike koč, ki bi se želeli vrniti v dolino.

Vlada je v sredo zvečer sprejela odlok, ki do konca leta prepoveduje obratovanje žičniških naprav v Sloveniji. Od 1. januarja bo obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje, piše v odloku, ki je že objavljen v uradnem listu in velja od danes.

Smučišče Krvavec sicer danes še vabi smučarje

Vlada je odlok sprejela v sredo pozno zvečer in razumeli so, da velja s petkom, 25. decembrom, so pojasnili za STA. Ob tem se sprašujejo, kako se bodo organizirali po 1. januarju, ko odlok upravljavcem naprav nalaga zagotovitev hitrega testiranja v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.

V skladu z odločitvijo vlade bo z novim letom smuka dovoljena le otrokom do 12 leta starosti v spremstvu staršev ter tistim, ki bodo predložili negativni test na covid-19, opravljen v Sloveniji in ki ne bo starejši od 24 ur. Nihalko na Veliko planino so danes ustavili. Za lastnike koč, ki so na planini in bi se želeli vrniti v dolino, bi organizirali evakuacijsko vožnjo, a danes zaradi močnega vetra to ni mogoče. Evakuacijska vožnja za prevoz v dolino bo tako le v petek ob 12. uri, so sporočili. Koliko oseb je na planini, ne vedo, ocenjujejo pa, da med 20 in 30.

Za smuko na prostem potreben negativen test

Direktorica smučišča Kanin Manuela Badalič je za STA izrazila presenečenje nad omenjeno vladno odločitvijo. "Absurd je, da morajo imeti smučarji za smuko na prostem negativen test. Vladna odločitev ni v interesu smučišč, še manj pa smučarjev," ocenjuje Badaličeva. Dejala je, da so v zadnjih dneh imeli okoli tisoč smučarjev, obiskali so jih tudi inšpektorji, ki so preverjali, ali spoštujejo vse epidemiološke ukrepe. Sicer pa je danes smučišče na Kaninu zaprto zaradi napovedanega sneženja in močnega vetra.

Direktorica družbe Golte Suzana Srdić pa je izpostavila zmedo in veliko nejasnosti. Če vlada ne bo namenila sredstev za pokrivanje stroškov hitrih testov, bodo smučišča zagotovo ostala zaprta, je dejala za STA. Prav tako po njenih besedah iz odloka ni jasno, kdo bo pristojen za preverjanje istovetnosti testov ter ali je odgovornost za vstop na žičniško napravo brez hitrega testa na strani upravljavca smučišča ali na uporabniku. Dodala je, da je bila že doslej smučiščem storjena velika škoda, boji pa se, da bo z nadaljevanjem v tem tempu tudi pogubna. Skladno z vladnim odlokom do konca leta ne obratujejo žičniške naprave na Rogli, zaprta so tudi smučišča na Mariborskem Pohorju in Arehu, piše STA.