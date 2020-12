Vlada predlaga občutno nižje kazni za prekoračitev hitrosti in višje za uporabo telefona #video

Vlada je danes obravnavala predlog zakona o pravilih cestnega prometa, ki občutno znižuje kazni za prekoračitev hitrosti. Po besedah infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca so globe evropsko primerljive. Minister meni, da bi morali več vlagati v preventivo in nadzor. Bodo pa globlje v žep segli tisti, ki med vožnjo uporabljajo telefon.

Prekoračitev hitrosti do 10 kilometrov na uro v območju, kjer je omejitev 50 kilometrov na uro, bo voznika po predlogu vlade stala 40 evrov. Kazen za prekoračitev hitrosti od 10 do 20 kilometrov na uro se bo s sedanjih 250 evrov znižala na 120 evrov plus tri kazenske točke, kazen za prekoračitev od 20 do 30 kilometrov na uro pa bo znašala 250 evrov, poleg tega voznika čaka pet kazenskih točk, piše STA.

Nova kazen

Vlada po Vrtovčevih besedah v predlogu uveljavlja tudi novo kazen, in sicer bo globa za prekoračitev hitrosti od 30 do 40 kilometrov na uro znašala 500 evrov kazni in sedem kazenskih točk. Prekoračitev hitrosti od 40 do 50 kilometrov na uro pa bo kršitelja stala 750 evrov in devet kazenskih točk.

Predlog zakona znižuje tudi kazni za prekoračitev hitrosti v območjih, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro. Prav tako bodo nižje na hitrih cestah in avtocestah, piše STA.

Foto: STA

Tam, kjer je hitrost omejena na 30 kilometrov na uro, pa bo odslej kazen za prekoračitev hitrosti do 10 kilometrov na uro znašala 40 evrov, prekoračitev od 10 do 20 kilometrov na uro bo prekrškarje stala 130 evrov, prekoračitev med 20 in 30 kilometrov na uro 500 evrov plus sedem kazenskih točk. Tisti, ki bodo hitrost prekoračili za 30 ali več kilometrov na uro, pa bodo plačali 1200 evrov in ostali brez vozniškega dovoljenja.

"Korelacije med visokimi kaznimi in prometnimi nesrečami s smrtnim izidom ni"

"Sam sem zagovornik zniževanja kazni za prehitro vožnjo, ker tudi glede na izkušnje iz tujih držav menim, da korelacije med visokimi kaznimi in prometnimi nesrečami s smrtnim izidom ni," je na novinarski konferenci dejal minister. Pomembno se mu zdi, da čas vlagamo v preventivo in kontrolo ter na ta način ublažimo prometne nesreče in njihove posledice.

"Naše kazni bodo s tem predlogom končno evropsko primerljive, zlasti s sosednjo Avstrijo, kjer so še nižje," je dodal Vrtovec in dodal, da je kultura vožnje odvisna zlasti od ozaveščenosti voznikov, piše STA.

Foto: STA

Predlog zakona, ki ga vlada pošilja v DZ, prinaša še nekatere druge spremembe. Med drugim je Vrtovec izpostavil možnost zavijanja na desno ob rdeči luči v križiščih, ki so pregledna in kjer je to mogoče. "Ta križišča bodo tudi primerno označena, pretočnost pa bo zagotovo boljša," je dejal.

Z električnim skirojem le po kolesarskih poteh ali ob desnem robu cestišča

Prav tako predlog električne skiroje opredeljuje kot lahka motorna vozila. Z njimi se bo zdaj po ministrovih pojasnilih možno voziti po kolesarskih poteh ali ob desnem robu cestišča, kot to velja za kolo ali mopede. "Na drugi strani pa prepoveduje vožnjo po prostoru, ki je namenjen pešcem," je izpostavil. Uporaba električnih skirojev bo dovoljena od 14. leta naprej, do 18. leta pa bodo morali vozniki nositi čelado.

Kot še enega od ukrepov, s katerimi želijo na ministrstvu zagotoviti večjo varnost in red na avtocestah, pa je minister izpostavil avtocestno policijo, ki bo predvidoma zaživela v prvih mesecih prihodnjega leta. Vrtovec, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak so danes podpisali sporazum, ki ureja njen nastanek, še piše STA.

