Znani prvi rezultati množičnega testiranja

Na ministrstvu za zdravje so v ponedeljek do 17. ure prejeli podatke o opravljenih 1.382 hitrih testih na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 142, poroča STA.

Torkove fotografije iz Ljubljane. Za testiranje je bilo treba čakati tudi več kot dve uri:

- na Kongresnem trgu, danes in 24. 12. od 8. do 17. ure, v Vilharjevem podhodu pa danes od 10. do 17. ure in 24. 12. od 10. do 15. ure.- pri dvorani Tabor (drive-in način), danes od 8. do 17. ure in 24. 12. od 8. do 15. ure.- v dvorani Golovec, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.- v avli Kulturnega centra Janeza Trdine, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.- na Kidričevi cesti 7 (drive-in oblika), danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.- v drevoredu Martina Luthra, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 13. ure.- na Titovem trgu, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.- na parkirišču pred zdravstvenim domom, danes in 24. 12. od 9. do 17. ure.- na Slovenskem trgu, danes od 9. do 17. ure, 24. 12. od 9. do 15. ure in od 28. do 31. 12. od 9. do 17. ure.- v športni dvorani, 26. 12. od 9. do 17. ure.- na parkirišču nogometnega stadiona (drive-in način) 28. in 29. 12. od 9. do 17. ure.- na covid točki pred zdravstvenim domom, danes in 24. 12. od 8. do 15. ure. Mobilna enota bo testirala danes na parkirišču pred Sparom od 8. do 10. ure, na parkirišču pred Supermarketom Mercator od 10. do 12. ure, na parkirišču pred Supermarketom Spar od 12. do 15. ure, 24. 12. 2020 pa od 8. do 10. ure v središču Lenarta.- v zdravstvenem domu, danes in 24. 12. od 9. do 15. ure.- v zdravstvenem domu, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.- v zdravstvenem domu, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.- v Zdravstvenem domu Krško, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.- v zdravstvenem domu, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.- v zdravstvenem domu, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.- v Kulturnem in upravnem središču na naslovu Videm 14, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.- v Športnem objektu Videm, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.- v Gradu Rače, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.- v Kulturni dvorani Pesnica, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.- v Kulturnem domu Šentilj, danes od 9. do 17. ure in 24. 12. od 9. do 15. ure.- na parkirišču pri telovadnici na Partizanski ulici 35 (drive-in način), 4. in 5. 1. 2021 od 8. do 17. ure.Občanke in občani, ki se želijo testirati, morajo s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati.Vir: ministrstvo za zdravje, sta.si/q6ly9B