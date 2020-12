Množično testiranje: kje in kdaj se lahko testirate?

Množično testiranje, ki bi se po prvih napovedih moralo začeti v ponedeljek v Ljubljani, se lahko danes začne v vseh mestnih občinah (Ljubljana, Celje, Maribor, Novo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Koper, Kranj, Velenje in Ptuj) ter v Lenartu in Sevnici, ki sta z okužbami bolj obremenjeni območji, poroča STA.

Testiranje bo za prebivalce brezplačno. Na testiranje se za zdaj ni treba naročiti, a je mogoče, da bodo ob večjem zanimanju režim spremenili. Rezultat testa bo znan v približno 15 minutah in bo poslan v nacionalni register bolnikov, prek Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa bo posameznik dobil izvid in navodilo, kako ravnati naprej.

V Ljubljani začenjajo ob 8. uri

Foto: Ana Kovač V Ljubljani bo testiranje na Kongresnem trgu, kjer so v ponedeljek že postavili mobilno enoto za testiranje. Začeli bodo ob 8. uri, kot so napovedali prejšnji teden, pa naj bi testirali od torka do četrtka od 8. do 17. ure.

Testiranje bo v Celju potekalo v hali A na Celjskem sejmišču, in sicer danes od 10. do 17. ure, v sredo od 9. do 17. ure in v četrtek od 9. do 15. ure.

Iz Mestne občine Novo mesto so sporočili, da bodo testirali v avli Kulturnega centra Janeza Trdine. Danes bo omogočeno med 12. in 17. uro, v sredo med 9. in 17. uro, v četrtek pa med 9. in 15. uro.

Iz sevniškega zdravstvenega doma so sporočili, da bodo testirali danes od 12. do 15. ure in v sredo od 11. do 15. ure.

Množično testiranje pa se bo v Slovenj Gradcu začelo v soboto, so zapisali na spletni strani občine. Potekalo bo ves dan v skladu z zmogljivostmi mobilne ekipe. Načrtovana lokacija je pred športno dvorano Slovenj Gradec.