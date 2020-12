Množično testiranje prestavljeno. Danes bo znano, zakaj.

Po napovedi bi morali poskusno množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom danes začeti v Ljubljani na Kongresnem trgu. Ta dan bi potekalo od 10. do 17. ure, od torka do četrtka pa od 8. do 17. ure. Uro začetka testiranj v torek bodo z ministrstva sporočili danes, pa tudi druge informacije, so še navedli za STA.

Posameznik, ki se želi testirati, bo moral s sabo prinesti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. V mobilnem laboratoriju naj bi na uro lahko izvedli predvidoma 60 testov.

Pet regij z boljšo epidemiološko sliko

V Sloveniji je od danes pet regij z boljšo epidemiološko sliko in blažjimi ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Osrednjeslovenski, gorenjski, obalno-kraški in goriški se je pridružila tudi primorsko-notranjska regija.

Foto: Ana Kovač Od torka je za prebivalce osrednjeslovenske, goriške, obalno-kraške in gorenjske statistične regije, od danes pa tudi za prebivalce primorsko-notranjske regije, kjer je epidemiološka slika boljša, z naloženo aplikacijo gibanje omejeno na območje celotne regije. V preostalih regijah pa še vedno velja prepoved prehajanja med občinami, ki je v veljavi od 27. oktobra. Ob tem veljajo siceršnje izjeme, določene v odloku.

V petih regijah je od torka dovoljeno tudi obratovanje prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo oblačila in obutev, dovoljena je tudi prodaja oblačil in obutve v prodajalnah z živili, vključno s prodajo kmetijskih izdelkov. Pomerjanje oblačil in obutve ne bo dovoljeno. Dovoljeno je poslovanje knjigarn, papirnic, fotokopirnic, prodajaln z drobno galanterijo in darilnim programom ter specializiranih prodajaln z otroškim programom. V teh regijah so lahko odprte tudi prodajalne s pretežno športno opremo in prodajalne z motornimi vozili. Omogočeno je tudi opravljanje storitev nepremičninskega posredovanja.