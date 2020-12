Padla še zadnja celina: koronavirus odkrili tudi na Antarktiki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi koronavirus je dosegel tudi Antarktiko, ki je bila do zdaj brez okužb. Čilska vojska je sporočila, da so potrdili 36 okužb z novim koronavirusom na njihovi raziskovalni postaji Bernardo O'Higgins. S tem so okužbe potrdili na vseh sedmih celinah.