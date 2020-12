Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji smo v torek ob 7.416 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.504 ljudeh, kažejo podatki na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To pomeni, da je bilo pozitivnih 20,3 odstotka vseh testiranih. Uradne podatke, ki jih objavi vlada, še čakamo.

Na množičnem testiranju našli 142 okuženih

Včeraj so po več mestih v Sloveniji začeli tudi množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom. Na ministrstvu za zdravje so v ponedeljek do 17. ure prejeli podatke o opravljenih 1.382 hitrih testih na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 142.

V ponedeljek smo okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.474 ljudeh (pozitivnih je bilo 25,58 odstotka vseh testiranih).

Po številu prebivalcev največ okužb v populaciji starejših

Število potrjenih primerov v državi, pa tudi v domovih za starejše, nekoliko upada. Primerjava grafov po starosti kaže, da je na število prebivalcev največ okužb v starostni skupini 85 let ali več.