Vlada razrešila glavno tržno inšpektorico Andrejko Grlić

"Po več kot 24 letih dela na tržnem inšpektoratu, od tega od januarja 2006 na mestu glavne tržne inšpektorice, vodenje inšpektorata predajam svojemu nasledniku," je na vladnih straneh zapisala Andrejka Grlić, ki je med drugim dodala, da je tržni inšpektorat v času njenega vodenja postal visoko priznana institucija ne samo v Sloveniji, temveč tudi v mednarodnem merilu.

Predstojnika organa v sestavi ministrstva lahko funkcionar razreši v enem letu od nastopa funkcije.

Februarja zoper Grlićevo podana kazenska ovadba

Sicer pa je bila februarja letos proti Grlićevi, ki se že leta sooča z očitki spornega ali celo nezakonitega ravnanja, podana kazenska ovadba, ki so jo anonimno vložili tržni inšpektorji. Grlićeva je bila na položaju že tretji mandat, torej od leta 2006, prvi očitki zoper njeno delovanje pa so se po navedbah TV Slovenije pojavili kmalu po prvem imenovanju. Med drugim je bilo govora o pritiskih in o tem, da glavna inšpektorica določa, koga se sme nadzorovati in koga ne, piše STA. Grlićeva je vse očitke ostro zavrgla. "Omenjeno ovadbo štejem kot enega izmed mnogih napadov name, ki se vlečejo že vse od mojega imenovanja v letu 2006," je takrat sporočila.

Na gospodarskem ministrstvu so za TV Slovenija navedli, da se očitki doslej niso potrdili, medtem ko je predsednik Sindikata državnih organov Frančišek Verk za televizijo ocenil, da gre za ščitenje interesnih omrežij, še dodaja STA.