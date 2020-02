Grlićeva z ovadbo seznanjena le iz medijev; očitke zavrača

Grlićeva je poudarila, da z vsebino ovadbe ni seznanjena, zato lahko komentira le navedbe iz medijev. "Vse očitke ostro zavračam kot neutemeljene in šikanozne," je zapisala.

V vsakem kolektivu, kjer je večje število zaposlenih, prihaja do različnih situacij, tudi do konfliktnih, je nadaljevala Grlićeva. Izjema ni niti Tržni inšpektorat RS, še posebej ker gre za kolektiv, ki zaposluje okrog 125 ljudi na območju celotne države, piše STA

"Nezadovoljni delavci vedno iščejo tuje napake"

"Vsi delavci nikoli niso enako uspešni pri svojem delu, prav tako nimajo enakega odnosa do dela, do strank, do sodelavcev, do vodstva. Nezadovoljni delavci vedno iščejo tuje napake, svojih se ne zavedajo ali pa jih enostavno ne želijo videti," je menila glavna tržna inšpektorica, še piše STA.

Na inšpektoratu sicer vidi večino takšnih delavcev, ki jim je mar za kolektiv, ki se veselijo vsake pohvale ter z veseljem in zavzeto opravljajo delo. "In ravno ti delavci mi dajejo moč, da vodim Tržni inšpektorat RS, da sem ponosna na delo, ki ga opravljam, in rezultate, ki jih lahko kot Tržni inšpektorat RS pokažemo," je zapisala.

Grlićeva je zagotovila, da je vedno pripravljena na komunikacijo z zaposlenimi. A je hkrati kot predstojnica odgovorna za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela inšpekcije, to "pa včasih pomeni, da je potrebno sprejemati tudi odločitve, ki niso všečne, so pa v skladu z zakoni in pooblastili, ki jih imam kot glavna tržna inšpektorica".

Foto: STA

"Ne bom ... dopustila, da me osebne ambicije, maščevanja in nezadovoljstva posameznikov, ki sem jim priča že od nastopa mandata 2006 in se pojavljajo ob vsakokratni menjavi vlad, ministrov, ovirajo pri delu," je še poudarila po poročanju STA.

Zagotovila je sicer, da delo na tržnem inšpektoratu poteka nemoteno in v skladu z zastavljenimi cilji. Pričakuje pa še, da bodo pristojni organi v okviru uradnih postopkov čim prej preverili očitke, ki se pojavljajo v medijih.

Za ovadbo naj bi stali tržni inšpektorji

Anonimni ovaditelj je proti Grlićevi vložil ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Po informacijah televizije za njo stojijo tržni inšpektorji. Ti so zaradi neukrepanja ovadili tudi gospodarskega ministra Zdravka Počivalška.

Očitki letijo na vmešavanje v postopke inšpektorjev, ustavljanje postopkov ali preprečevanje njihovega izvajanja, vse s ciljem, da da so nekateri imeli od tega koristi, še piše STA.

Na gospodarskem ministrstvu so za TV Slovenija navedli, da se očitki doslej niso potrdili. Na STA pojasnila ministrstva še čakajo.