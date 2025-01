Predstavlja se kot uslužbenec inšpektorata in ponuja usposabljanje

Na tržnem inšpektoratu so v zadnjem času prejeli več obvestil zavezancev, da se kupec oziroma potrošnik predstavlja kot njihov nekdanji uslužbenec in pri tem zahteva različne dokumente, hkrati pa ponuja usposabljanje. Inšpektorat poudarja, da ta potrošnik ni del inšpektorata in da sami nudijo brezplačne odgovore in pojasnila na vprašanja zavezancev.

Kot so danes sporočili s tržnega inšpektorata, potrošnik od zavezancev zahteva različne dokumente na vpogled in v proučitev, na podlagi katerih podaja mnenja glede skladnosti proizvodov, ki jih ponujajo zavezanci, in od njih zahteva uskladitev dokumentacije z njegovim videnjem veljavne zakonodaje, hkrati pa jim ponuja tudi storitev usposabljanja.

Na inšpektoratu opozarjajo, da ta oseba ni povezana z njimi in da prav tako ne jamčijo za pravilnost njegovih izjav, trditev in usmeritev zavezancem. "Vsem zavezancem na podlagi njihovih vprašanj, tako pisnih kot ustnih, posredujemo brezplačne odgovore in pojasnila, ki vključujejo tudi navedbo zakonodaje in zahtev, ki jih ta predpisuje," so poudarili.

Ob tem so pojasnili, da prodajalec potrošniku pred nakupom želenega blaga ni dolžan posredovati izjave EU o skladnosti, jo je pa dolžan zagotoviti na način, kot je za posamezno vrsto proizvoda to določeno v predpisu, katerega zahteve veljajo za proizvod. Prav tako zavezanci potrošnikom v želji po izpolnitvi njihovih zahtev niso dolžni posredovati listin, ki predstavljajo poslovno skrivnost, saj ti niso zavezani k njenemu varovanju, sporoča inšpektorat.