Vlada pripravlja rešitve za čimprejšnjo uresničitev ustavne odločbe glede sodniških plač

Sodni svet je sredi januarja na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti določb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki urejajo sodniške plače. Predlagal je tudi, da ustavno sodišče določi način izvršitve svoje odločbe o plačah pravosodnih funkcionarjev, kot začasna rešitev pa se mu zdi ustrezno izplačilo dodatka 1.071 evrov bruto.

Ustavno sodišče je zahtevo Sodnega sveta posredovalo državnemu zboru, ta pa vladi z zaprosilom za mnenje z vidika izvršilne oblasti, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Vlada: Sodni svet ne izpostavlja razmerij znotraj sodne veje

Vlada v mnenju pojasnjuje, da se zahtevnost izvajanja funkcije po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju odraža v uvrstitvi delovnega mesta, naziva oziroma funkcije v plačni razred. Primerljivost in ustreznost razmerij med vejami oblasti in ustreznost notranjih razmerij pa je po mnenju vlade treba zagotavljati preko osnovnih plač z uvrstitvijo v plačni razred.

Vlada nadalje ugotavlja, da Sodni svet v svoji zahtevi izpostavlja le razmerja med vejami oblasti, ne pa tudi razmerij znotraj sodne veje. Po mnenju vlade teh ni mogoče urejati brez celovite prenove uvrstitev sodnih in ostalih funkcij v plačne razrede, "pri čemer je potrebna vzpostavitev nove plačne lestvice, kot jo predvideva celovita prenova plačnega sistema javnega sektorja in odprava nesorazmerij v osnovnih plačah", so navedli.

Vlada: Aktivno pripravljamo zakonske rešitve

Vlada nadalje ugotavlja, da veljavna plačna lestvica ne omogoča vzpostavitve ustreznih razmerij med funkcijami sodne oblasti v razmerju do funkcij zakonodajne in izvršilne oblasti. Veljavna plačna lestvica pa tudi otežuje vzpostavitev ustreznih razmerij znotraj sodne veje oblasti in tudi do najvišjih funkcij znotraj sodne oblasti, v mnenju izpostavlja vlada.

Ob tem je spomnila, da je bil med vlado in sindikati javnega sektorja parafiran dogovor o delni uskladitvi vrednosti plačnih razredov z inflacijo, ki bo s 1. junijem veljal tudi za sodnike.

Vlada poudarja, da aktivno pripravlja zakonske rešitve za čimprejšnje uresničitve ustavne odločbe v zvezi s plačami sodnikov. Glede celovite prenove plačnega sistema javnega sektorja pa poudarja še, da je njena "implementacija zaradi posledic in obsega škode naravne ujme v avgustu 2023 nekoliko zamaknjena".

Ustavno sodišče je junija lani presodilo, da je več členov zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se nanašajo na plače in materialni položaj sodnikov, neustavnih. Ocenili so, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da mora neustavnost odpraviti v šestih mesecih, kar se ni zgodilo.