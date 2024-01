Sodni svet začasno podpira dodatek 1071,59 evra bruto

Predsednik sodnega sveta Vladimir Horvat je v imenu sveta izrazil ogorčenje, da se vabilu na četrtkovo sejo, na kateri so obravnavali ukrepe za izvršitev odločbe ustavnega sodišča glede sodniških plač, brez opravičila nista udeležila ne premier Robert Golob ne predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

"Oboje sodni svet šteje kot izraz nespoštovanja in kršitev osnovnih pravil vljudnosti in dostojnosti v komunikaciji med državnimi organi," je v izjavi za javnost poudaril Horvat.

Iz kabineta predsednika vlade so sicer v sporočilu za javnost navedli, da so plače sodnikov neustrezne, poudarili pa, da je uresničitev ustavne odločbe vezana na uveljavitev celotne plačne reforme.

Je pa Horvat izrazil spoštovanje predsednici države Nataši Pirc Musar, za njeno zavzemanje za pomen pravne države in nujnosti spoštovanja odločb sodišč.

Ustavno sodišče naj določi način izvršitve

Sodni svet je sklenil, da bodo vložili zahtevo za oceno ustavnosti določb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki urejajo plače sodnikov, s predlogom, da ustavno sodišče ob že ugotovljeni neustavnosti določi način izvršitve svoje odločbe.

Kot primerno, začasno in delno rešitev sodni svet ocenjujejo predlog ministrstva za pravosodje, ki bi sodnikom zagotovil dodatek za opravljanje funkcije v višini 1.071,59 evra bruto. S tem bi se osnovna sodniška plača izenačila z osnovno poslansko, kar sodni svet vidi kot primerno sorazmerje. Dodatek bi se izplačal mesečno, od 1. junija 2023 dalje, ko je bila ustavno sodišče ugotovilo neustavnost.

"Za nas je bil sicer ves čas edini sprejemljivi datum 3. januar letos, ko je potekel rok za uresničitev ustavne odločbe," je poudaril Horvat.

Ta rešitev bi veljala začasno, do celovite ureditve plačnega sistema za sodnike. Prav tako rešitev ne pomeni uresničitve odločbe ustavnega sodišča v celoti. "Pri vprašanju spoštovanja odločbe ustavnega sodišča gre za bistvo načela pravne države, ki ni povezano s celovitim urejanjem plačnega sistema v javnem sektorju, na kar se v javnosti sklicujejo najvišji predstavniki izvršilne oblasti," je pojasnil Horvat.

Pri tem se ustvarja vtis, da se iz nekega razloga sodnikom pri urejanju njihovih plač mudi bolj kot ostalim predstavnikom javnega sektorja. "Mi smo že imeli dogovor z nekdanjo ministrico za javno upravo, da se odločitev ustavnega sodišča rešuje prioritetno. V tem smislu je bil tudi z naše strani podpisan dogovor, katerega pa nato izvršilna veja oblasti kljub nasprotnim pričakovanjem ni podpisala," je še dodal Horvat.

Sodstvo naj ostane varuh ustavne ureditve

Med stališči so še izpostavili, da naj sodstvo kljub kršitvam temeljnih ustavnopravnih načel s strani zakonodajne in izvršilne oblasti še naprej deluje kot dostojanstven varuh ustavne ureditve, ki državljankam in državljanom ter ostalim osebam zagotavlja sodno varstvo.

Sodni svet namerava še naprej obveščati pristojne evropske institucije o neizvršitvi odločbe ustavnega sodišča in neupoštevanju priporočil evropske komisije za sprejem ukrepov za ureditev materialne neodvisnosti sodnikov.

Sodniki so sicer v sredo začeli opozorilni protest, ki bo trajal do 24. januarja. Za to so se odločili zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, v kateri je sodišče junija lani ugotovilo, da so sodniške plače prenizke. Med protestom se bodo sodniki, ki vodijo postopke v posameznih zadevah, sami odločali, ali bodo že razpisane naroke preklicali.