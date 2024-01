Predsednik sodnega sveta: Upanje umre zadnje

Sodni svet bo danes med drugim odločal, ali naj na ustavno sodišče vloži zahtevo za izvršitev ustavne odločbe glede sodniških plač, je za STA potrdil njegov predsednik Vladimir Horvat. Svet bo ugotavljal, ali je bila ustavna odločba neupoštevana, in izpostavil odgovornost zakonodajne in izvršne oblasti, je dejal Horvat.

Horvat te ugotovitve v sredo še ni mogel napovedati, saj je odvisna od soglasja oz. večine glasov članov Sodnega sveta. Sklepe bodo malce prilagodili, če se bosta vabilu na sejo sveta odzvala predsednik vlade Robert Golob in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Če se predstavnika izvršne in zakonodajne oblasti vabilu ne bosta odzvala, pa bodo na to gotovo opozorili in se pri tem sklicevali na mednarodne standarde. "Vse veje oblasti morajo ena do druge ravnati spoštljivo, celo sodelovalno. Če je ena veja ogrožena oz. napadena, se morata drugi dve veji oglasiti in jo zaščititi," je bil nazoren Horvat.

Do srede zvečer Horvat ni prejel potrdila o udeležbi Goloba in Klakočar Zupančičeve, kar je komentiral z besedami, da upanje umre zadnje. Dodal je, da se bo sodni svet na seji sestal ob 13. uri in o svojih sklepih nemudoma obvestil javnost.

Če bodo sprejeli odločitev, da na ustavno sodišče vložijo zahtevo za izvršitev omenjene ustavne odločbe, bodo opravili tudi razpravo o tem, na kakšen način in s kakšno vsebino jo bodo vložili, je Horvat napovedal že prejšnji teden.

Sodniki so v sredo začeli opozorilni protest, ki bo trajal do 24. januarja. Za to so se odločili zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, v kateri je sodišče junija lani ugotovilo, da so sodniške plače prenizke. Med protestom se bodo sodniki, ki vodijo postopke v posameznih zadevah, sami odločali, ali bodo že razpisane naroke preklicali.