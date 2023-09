Vlada povišala starostno mejo za vojaške pogodbene rezerviste

Vlada je danes sprejela spremembo uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (SV) in z njo povišala starostno mejo za vojaške pogodbene rezerviste. S tem želi zagotoviti dodatni kader za popolnjevanje pogodbene rezervne sestave Slovenske vojske, so po seji vlade sporočili z ministrstva za obrambo.

Starostna meja za sodelovanje vojakov pogodbene rezerve s sedanjih 55 let zvišuje na 60 let. Za podčastnike in nižje vojaške uslužbence se starostna meja zvišuje s 55 na 65 let, za častnike in višje vojaške uslužbence pa s 60 na 65 let.

"S tem se bo omogočilo vključevanje dosedanjih pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske v pogodbeno rezervo po zaključku profesionalne kariere oziroma upokojitvi, saj razpolagajo z ustreznim vojaškim znanjem," so v sporočilu zapisali na obrambnem ministrstvu.

Kandidati bodo razporejeni na posebne formacijske dolžnosti, ki jih bo s sklepom določil minister za obrambo na predlog načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Uredba prinaša tudi rešitev, da se za nekdanje pripadnike stalne sestave Slovenske vojske ne bo izvajalo vhodnega preverjanja gibalnih zmogljivosti, še navajajo na ministrstvu.