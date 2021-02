Vlada podaljšala mandat Jelki Pirkovič

Vlada je na današnji seji Jelko Pirkovič znova imenovala za v. d. generalne direktorice direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo, in sicer od 23. marca do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku. Poleg tega je razrešila in imenovala člana Nacionalnega sveta za kulturo (NSK).

Vlada je Jelko Pirkovič za v. d. generalne direktorice imenovala za največ šest mesecev, to je najdlje do 22. septembra, še piše v sporočilu za javnost po seji vlade. Jelko Pirkovič je vlada na omenjeni položaj prvič imenovala marca lani, ko je z njega razrešila Majo Bahar Didović. Znova jo je nato imenovala s 23. septembrom lani.

Jelka Pirkovič je umetnostna zgodovinarka, konservatorka in političarka. Med letoma 1991 in 1995 ter med letoma 2012 in 2014 je bila direktorica Zavoda RS za varstvo naravne in kulturne dediščine. V obdobju prve vlade Janeza Janše, ko je bil minister prav tako Vasko Simoniti, je bila državna sekretarka na ministrstvu za kulturo.

Vlada je kadrovala tudi na NSK. Ker je član sveta Iztok Kovač novembra lani podal odstopno izjavo, je vlada danes kot novega člana NSK imenovala Aleša Pavlina. Njegov mandat bo trajal do izteka mandata predsednice Uršule Cetinski in drugih članov, torej do 27. septembra 2024, še piše v sporočilu za javnost po seji vlade, piše STA.