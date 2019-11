Vlada o urejanju zakona o etažnih lastninah in Štajerski vardi

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade povedala pravosodna ministrica Andreja Katič, predlagane spremembe po eni strani sledijo potrebam poslovnega prometa, po drugi strani pa bodo predlagane dopolnitve etažne lastnine in nova ureditev povezanih nepremičnin omogočile ureditev razmerij, ki se v poslovni in življenjski praksi že oblikujejo, vendar s pomočjo drugih, za to manj primernih institutov stvarnega prava.

Odpravljajo tudi nekatere nedoslednosti in pomanjkljivosti veljavne ureditve

Med poglavitnimi rešitvami je navedla prenovo oziroma dograditev etažne lastnine in etažni lastnini podobnih položajev ter prenovo registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. Ta bo po njenih besedah sledila novim sodobnejšim tehničnim rešitvam v smeri za uporabnike bolj prijazne spletne aplikacije. Predlog prinaša tudi pravno podlago za vzpostavitev neposredne povezave med registrom neposestnih zastavnih pravic in drugimi registri.

Prav tako se s predlagano ureditvijo v primeru izvrševanja služnosti v javno korist odpravlja časovna omejitev, ki velja za neprave stvarne služnosti. Takšna služnost se tako lahko ustanovi tudi za nedoločen čas. Pri stavbni pravici pa se odpravlja kogentna določba glede njenega trajanja (zdaj 99 let). Obe spremembi sledita tudi priporočilom računskega sodišča, je še dodala ministrica.

Na mizi osnutka novele zakona

Na seji so se poslanci dotaknili tudi Štajerske varde. Svet za nacionalno varnost je namreč minuli teden ministrstvoma za pravosodje in notranje zadeve naložil, da v najkrajšem času pripravita spremembe kazenskega zakonika in prekrškovnih predpisov s ciljem, da bi lahko ukrepali tudi ob aktivnostih samooklicanih vaških straž in skupin, kot je denimo Štajerska varda. Premier Marjan Šarec pa je v odgovoru na poslansko vprašanje ta teden izrazil prepričanje, da bi bile lahko sprejete v najkrajšem možnem času.

Vlada je tako danes že imela na mizi osnutka novele zakona o nadzoru državne meje in novele zakona o javnem redu in miru, po besedah ministrice Katičeve so bile dane tudi pobude za spremembo kazenskega zakonika. Glede sprememb kazenskega zakonika pa je že pred sejo vlade dejala, da ga je treba spreminjati s tresočo se roko.

Foto: Reuters

Tudi za pripravo novel zakonov o nadzoru državne meje in o javnem redu in miru si bodo vzeli nekoliko več časa, da bosta tudi nomotehnično dobro pripravljeni, je Katičeva povedala na novinarski konferenci po seji vlade. Kot je dodala, gre sicer res za relativno enostavne spremembe zakonodaje, a tudi takšne je treba primerno zapisati, "da ne bomo v nekaj urah napisali zakona, ki le pomeni represijo in bo veljal naslednjih nekaj deset let".

Po njenih besedah torej ne gre za to, da se ne bi strinjali o posameznih rešitvah, pač pa želijo člene in obrazložitve zapisati tako, da bi vzdržali morebitno presojo na ustavnem sodišču. Poleg tega morajo tudi preprečiti, da ne bi prihajalo do podvajanja enakih prekrškov oziroma kaznivih dejanj.

Ministrica je tudi zagotovila, da bodo s spremembo zakonodaje poskrbeli za to, da ne bi v isti koš kot varde metali denimo zbiranja tabornikov ali lovcev. Pri vardah gre namreč za to, da povzročajo nelagodje in si lastijo oblastne funkcije, ki so pri nas pridržane samo policiji vojski, je poudarila.