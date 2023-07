Vlada o obvladovanju demence in ustanovitvi nacionalnega centra za demenco

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada bo danes obravnavala predlog strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030, ki zasleduje celosten pristop k obvladovanju demence. Med drugim predvideva tudi ustanovitev nacionalnega centra za demenco. Glede na napovedi bi utegnila vlada obravnavati tudi dogovor o ureditvi sodniških plač.

Demenca je eden največjih izzivov dolgožive družbe. Namen strategije, ki jo bo danes obravnavala vlada, je zagotovitev preventivnih ukrepov, zgodnjega odkrivanja bolezni, ustrezne celostne postdiagnostične obravnave oseb z demenco, podpora svojcem in neformalnim skrbnikom, destigmatizacija bolezni, razvoj demenci prijaznega okolja in spodbujanje raziskovalne dejavnosti, je razvidno iz gradiva, objavljenega na vladnih spletnih straneh.

S strategijo je načrtovanih več novosti glede mreže izvajalcev storitev za obvladovanje demence, zbiranja in obdelovanja podatkov o demenci ter uvedbo posebnega registra, ki bo poleg podatkov s področja zdravstva vseboval tudi podatke s področja socialnega varstva in druge podatke za učinkovito načrtovanje in izvajanje ukrepov za obvladovanje demence.

V strategiji predvidena tudi ustanovitev nacionalnega centra za demenco

Strategija načrtuje tudi ustanovitev nacionalnega centra za demenco, ki bo skrbel za strokovni razvoj področja demence v Sloveniji, kakovost storitev in izboljšanje poklicnih kompetenc izvajalcev v verigi oskrbe oseb z demenco, spodbujal in izvajal raziskovalno delo ter druge dejavnosti za obvladovanje demence v Sloveniji.

Na mizi bodo morda imeli tudi predlog dogovora o ureditvi sodniških plač

Sicer pa bi vladna ekipa po napovedih danes lahko imela na mizi tudi predlog dogovora o ureditvi plač predstavnikov sodne oblasti in državnotožilskih funkcionarjev. Podrobnosti javnosti sicer niso znane, so pa nekateri mediji v tem tednu razkrili, da je del dogovora tudi dodatek za nezdružljivost funkcij v višini desetih odstotkov.

Kot je v začetku tedna dejala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, sklenitev dogovora pričakujejo v tem tednu. Odločitev pa sledi odločbi ustavnega sodišča, da je več členov zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se nanašajo na plače in materialni položaj sodnikov, neustavnih. Ocenili so, da so plače sodnikov prenizke, s čimer je kršeno ustavno načelo sodniške neodvisnosti ter načelo delitve oblasti.