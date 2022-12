Vlada namerava odpraviti sporno uredbo o financiranju STA

Vlada ima danes na dnevnem redu tudi predlog prenehanja veljavnosti uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA). Gre za sporno uredbo, ki jo je sprejela vlada Janeza Janše in je uvedla plačevanje javne službe, ki jo izvaja STA, na kos, torej po številu objavljenih novic in fotografij.

Urad vlade za komuniciranje (Ukom), ki ga je tedaj vodil Uroš Urbanija, je lani, v času vlade Janeza Janše, za več kot 300 dni ustavil plačevanje javne službe, ki jo STA opravlja po zakonu o STA. Agencija je tako velik del leta delala brez polovice vseh prihodkov, preživela pa tudi s prodajo terjatev, najemom posojila in donacijami ljudi, oddanimi v donacijski akciji Za obSTAnek, ki jo je vodilo Društvo novinarjev Slovenije.

Tako vodstvo kot delavski organi STA so uredbi vseskozi nasprotovali

Ukom je vzpostavitev financiranja najprej pogojeval z vpogledom v določeno dokumentacijo, ko jo je dobil, se je spraševal, ali gre za nedovoljeno državno pomoč, nazadnje je problematiziral način opravljanja in financiranja javne službe od sprejetja zakona o STA leta 2011. Da bi to financiranje uredila, je vlada sprejela posebno uredbo, ki je poskrbela za premik od financiranja dejavnosti v financiranje po produkciji oziroma na kos.

Tako vodstvo kot delavski organi STA so uredbi vseskozi nasprotovali. Opozarjali so, da model financiranja na podlagi povprečne vrednosti posamezne vsebine "sili v potrebo po zagotavljanju čim večjih količin vsebin, kar pa je zgrešen pristop, saj to omejuje možnosti za usmerjanje resursov v zahtevnejše vsebine z višjo dodano vrednostjo".

Uredbo izpodbijajo na sodišču

Kot najbolj problematično lastnost takšnega modela financiranja oziroma pogodbe pa so izpostavljali to, da dopušča Ukomu možnost arbitrarne odločitve, katere vsebine bo v okviru javne službe financiral in katerih ne. "To lahko vodi v nedopustno posredno vplivanje na uredniško avtonomijo," so opozorili ob sklenitvi pogodbe za financiranje javne službe za letos, ki je sledila ureditvi iz uredbe.

Pri tem je predvidevala, da STA ne bo dobila plačanega morebitnega presežka predvidenega plačila na letni ravni, zlahka pa bi bila lahko finančno kaznovana za premajhno ali pa takšno produkcijo, ki po Ukomovi oceni ne spada v javni servis. Na sporen način financiranja zaposleni zato še vedno opozarjajo z zapisom Stanje je resno na pročelju sedeža agencije. Uredbo STA izpodbija na sodišču.

Če bo vlada Roberta Goloba danes potrdila predlog uredbe o prenehanju veljavnosti uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, plačevanja na kos torej ne bo več, podrobnosti o financiranju javne službe za prihodnje leto pa bodo na podlagi zakona o STA dogovorjene v letni pogodbi med Ukomom in STA.