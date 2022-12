Golob v Odmevih o napovedani stavki zdravnikov: Razloga za stavko ne vidim

Predsednik vlade Robert Golob je gostoval v Odmevih na TV Slovenija, kjer je spregovoril o aktualnem političnem dogajanju in zapletih z odhodom ministrice za notranje zadeve Tatjani Bobnar, domnevnih političnih pritiskih, pa tudi o napovedani opozorilni stavki zdravnikov in zobozdravnikov, o zahtevi stranke SD po kalicijskem vrhu in gospodarstvenikih, ki izražajo precejšnje nezadovoljstvo z vladnimi ukrepi.

Fides je danes napovedal stavko za 11. januarja. Predsednik vlade Robert Golob je v Odmevih pojasnil, da razloga za stavko ne vidi: "Razumemo, da je zadaj nezadovoljstvo manjšine starejših zdravniov, ker smo v pogajanjih mlajšim in družinskim zdravnikom ponudili več, kot njim. Ne morem pristati na to, da je edina pot naprej v smislu, "če dobi on moram tudi jaz." Ne ocenjujem, da so razlogi za stavko upravičeni."

Poudaril je, da zdravstvenega sistema, ki je bil v razdoru 30 let, ne morejo spremeniti čez noč in da bo "leto 2023 leto reform."

SD zahtevajo vrh koalicije prav zaradi izrednih razmer v zdravstvu. Naslednji vrh koalcije bo po besedah Goloba v januarju in tam se bodo pogovarjali prav o slabih razmerah v slovenskem zdravstvu.

Golob o odhodu Bobnarjeve: Šlo je za pomanjanje razumevanj

Glede odhoda notranje ministrice Tatjane Bobnar, prve z Golobove ministrske ekipe, premier ocenjuje, da je šlo pri tem za pomanjkanje razumevanja. "Pri mojem varovanju sem izgubil zaupanje v delo policije. Jasno je bilo da podatki odtekajo v neprave konce in se tudi izrabljajo," je dejal Golob.

Po njegovih besedah kandidata oziroma kandidatke za novega ministra za notranje zadeve še nimajo. Bodo pa razgovore in odločitev sprejeli po praznikih.