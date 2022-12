Janez Janša stranki SD nakazal še več denarja, kot je zahtevalo sodišče

Janša je že pred tremi meseci na Twitterju objavil tri fotografije sodbe velenjskega okrajnega sodišča. Na eni od njih je bila tudi vsebina javnega opravičila SD, ki ga je moral objaviti zaradi svojih zapisov o "ukradeni judovski vili".

Janša je objavil tri fotografije z izseki sodbe velenjskega okrajnega sodišča iz oktobra lani, ko je sodišče razsodilo, da se mora SD opravičiti in ji plačati deset tisoč evrov. Na prvi je uvod zamudne sodbe, na drugi razsodba, na tretji pa izsek iz sodbe z vsebino javnega opravičila, ki ga je moral glede na odločitev sodišča objaviti na Twitterju.

V SD so ob objavi opravičila za STA ocenili, da gre "za klavrno opravičilo, ki pravzaprav ni opravičilo". Dodatno so v izjavi za javnost zapisali, da objava opravičila jasno kaže na Janševo priznanje za izrečene laži o "ukradeni židovski vili". "Upamo, da se bo Janša po tem opravičilu dokončno odrekel načrtnemu laganju javnosti, širjenju sovražnega govora in manipulacijam," so zapisali.

Navedli so še, da Janša dosojene odškodnine še ni poravnal, zdaj pa jo je po poročanju Dela vendarle nakazal na njihov tekoči račun.