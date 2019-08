Vlada kupila mercedesa za več kot milijon evrov

Štiri nova oklepna vozila, ki jih je po poročanju Financ lani kupila vlada, med njimi pa izstopata mercedesa za skupaj več kot milijon evrov, so po navedbah premierja Marjana Šarca namenjena tujim delegacijam. Takšni nakupi se po ocenah policije redno izvajajo, je dejal in pojasnil, da imajo vozila najvišjo stopnjo varnosti, zato tudi niso poceni.

Finance so v sredo poročale, da med štirimi oklepnimi avtomobili, ki jih je kupila vlada, izstopata predvsem dva mercedesa S600 z visoko stopnjo zaščite. Po navedbah neuradnih virov časnika in njegovih ocenah je vsak stal od 600 tisoč do 700 tisoč evrov. Ugotovili so, da ima vsak od kupljenih mercedes-benzov zelo veliko maso (4.160 kilogramov), kar pomeni, da gre za oklepni vozili skoraj najvišje stopnje varovanja. Z njima bi torej, kot navajajo, lahko prepotovali vojno območje.

Poleg tega je vlada kupila še dva BMW x5 z nižjo stopnjo varovanja in ceno okoli 200 tisoč evrov za enega. Uradnih cen na ministrstvu za notranje zadeve ne razkrivajo, ker naj bi šlo za zaupne podatke, so še navedli na Financah.

Šarec za informacije preusmerja na policijo

Foto: STA Tudi Šarec v današnji izjavi ob robu obiska v Nuklearni elektrarni Krško podrobnosti nakupa ni pojasnil, češ da se je treba za te informacije obrniti na policijo, kjer bodo po njegovih navedbah povedali, kolikor smejo. Povedal pa je, da projekt poteka v okviru centra za zaščito in reševanje oz. policije.

Premier je priznal, da ta vozila niso poceni. "A Slovenija si ne more privoščiti, da bi se kateremu tujemu državniku na njenem ozemlju karkoli zgodilo. S temi vozili se ne bom vozil ne jaz ne ministri, namenjena so tujim delegacijam," je poudaril.

Spomnil je tudi na predsedovanje Slovenije Svetu EU leta 2021, ko bo treba imeti ustrezno opremo, zato se je policija odločila za nakup teh vozil, je dodal.