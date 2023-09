Vlada in sindikati javnega sektorja o odpravi plačnih nesorazmerij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada in sindikati javnega sektorja bodo danes nadaljevali pogajanja. Na mizi je vladni predlog za odpravo plačnih nesorazmerij in hkratni prehod na novo plačno lestvico, ki ga bodo danes obravnavali v okviru t. i. stebrnih pogajanj, dopoldne za dejavnost zdravstva ter uslužbence v državnih organih, popoldne za izobraževanje, znanost in kulturo.