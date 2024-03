Vlada imenovala pogajalsko skupino za pogajanja s tožilci

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z napovedjo stavke državnih tožilcev, sprejela je izhodišča za pogajanja v zvezi s stavkovnimi zahtevami in imenovala pogajalsko skupino. Vlada je podala tudi soglasje k predlogom amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.

Vlada je imenovala pogajalsko skupino za pogajanja s stavkovnim odborom, ki se bo pogajala o reševanju stavkovnih zahtev državnih tožilcev. Vladno pogajalsko skupino bo vodil minister za javno upravo Franc Props, njegov namestnik pa je generalni direktor direktorata za javni sektor na ministrstvu Peter Pogačar. Pogajalsko skupino sestavljajo še člani iz ministrstva za javno upravo, ministrstva za finance in ministrstva za pravosodje ter vrhovnega državnega tožilstva, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Vlada je prav tako dala soglasje k predlogom amandmajev k predlogu novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo. S predlaganimi amandmaji ministrstva je vlada v prvi vrsti sledila mnenju zakonodajno-pravne službe DZ k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Odpravljajo se pomisleki omenjene službe glede neskladnosti predloga zakona z ustavo, hkrati pa se zagotavlja bolj učinkovito delovanje mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme, so zagotovili na ministrstvu.