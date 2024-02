Odprtje novega sodnega leta. Govor bo tudi o težavah sodstva in plačni problematiki.

Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević bo danes ob otvoritvi sodnega leta predstavil rezultate dela sodišč v preteklem letu in spregovoril o izzivih sodstva v letu 2024. V slavnostnem nagovoru bo spregovoril tudi o ključnih in največjih težavah sodstva, ob čemer se najverjetneje ne bo mogel izogniti vprašanju plačne problematike sodnikov.

Vrhovno sodišče vsako leto ob svečanem odprtju sodnega leta že tradicionalno organizira prireditev, na kateri predstavijo statistiko dela sodišč za preteklo leto ter prioritete novega leta. Letošnji dogodek bodo z nagovori obeležili tudi predsednik avstrijskega vrhovnega sodišča Georg Kodek, ki bo med drugim spregovoril o sodstvu v 21. stoletju, predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto ter predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Janez Starman. Med drugim bosta spregovorila o razmerjih med vejami oblasti.

Na slovenskih sodiščih so letošnje leto začeli z dvotedenskim opozorilnim protestom, s katerim so izrazili svoje nasprotovanje, ker vlada in državni zbor nista odpravila neustavnosti sodniških plač. Na to je pretekli teden opozoril tudi Miodrag Đorđević, ki je javno podprl ukrepe Slovenskega sodniškega društva za uresničitev ustavne odločbe glede plač sodnikov.

Po njegovih besedah je uresničitev odločbe ustavnega sodišča še posebej pomembna, ker se nanaša na materialno neodvisnost sodnikov in opozarja na odnos enakopravnosti med vejami oblasti. "Neodvisnost sodstva je namreč temeljni kamen našega sodnega sistema, ki zagotavlja pošteno in pravično obravnavo za vse državljane," je poudaril Đorđević, ki je o najpomembnejših vprašanjih v sodstvu pretekli teden govoril tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom.

Zaradi neuresničitve ustavne odločbe sodniki in tožilci napovedujejo tudi množično vlaganje tožb proti državi. Ministrstvo za javno upravo pa je za petek sklicalo sestanek s sodniki in tožilci o ureditvi njihovega plačnega položaja.