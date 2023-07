Vlada je danes v veljavni načrt razvojnih programov v obdobju 2023–2026 uvrstila nov projekt, namenjen krepitvi zmogljivosti specialne enote policije na področju terorističnih groženj. Projekt se bo izvajal pet let, njegova vrednost pa skupaj z DDV znaša 1.080.996 evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Sklep o dopolnitvi veljavnega načrta razvojnih programov v obdobju 2023-2026 z novim projektom je vlada sprejela na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve. S tem želi zagotoviti ustrezno opremljenost specialne enote policije za ustrezno ukrepanje v primerih terorističnih groženj. Organiziran kriminal in terorizem namreč lahko poleg klasičnih sredstev vključujeta tudi sredstva za množično uničevanje, zato postaja odzivna zmogljivost držav članic še pomembnejša, je Ukom izpostavil v sporočilu za javnost.

"Nezakonito delovanje s kemičnimi in biološkimi sredstvi ter radioaktivnimi snovmi predstavlja nov izziv za slovensko policijo. Za hitro odzivanje je nujno medresorsko sodelovanje, ustrezna ozaveščenost policistov in ostalih prvih posredovalcev na lokalni ravni. Zato je predvidena okrepitev kapacitet s specifično opremo in izboljšanje usposobljenosti specialne enote policije na področju terorističnih groženj," so navedli.

Kot še navaja Ukom, bo z vlaganjem v posebna tehnična sredstva, vozilo in izobraževanje omogočeno bolj kakovostno izvajanje nalog policije, zagotovljena pa bo tudi bistveno višja stopnja varnosti za pripadnike oddelka za protibombno zaščito, so navedli.