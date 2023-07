Specialci med hišno preiskavo prijeli oboroženo osebo

Nevarno in oboroženo osebo so prijeli pripadniki specialne enote. Fotografija je simbolična.

Nevarno in oboroženo osebo so prijeli pripadniki specialne enote. Fotografija je simbolična. Foto: STA

Policisti in specialci so med hišno preiskavo v Grosupljem prijeli oboroženo in nevarno osebo. Nihče od sodelujočih v akciji ni bil poškodovan, poroča 24 ur.

Policisti so včeraj popoldne na območju Grosupljega izvajali aktivnosti za izvedbo hišne preiskave na podlagi odredbe pristojnega sodišča. Že prej so prejeli informacije, da bi oseba v postopku lahko bila nevarna in oborožena, zato so aktivirali tudi policiste specialne enote. Oboroženo osebo so uspešno prijeli, pri tem pa ni bil nihče poškodovan. Zadeva je zaenkrat še v postopku, več informacij bo znanih jutri, še poroča 24ur.com.