Vlada bo pomagala ribičem z nadomestilom za izpad dohodkov in povrnitvijo morebitnih glob

Slovenska vlada je na današnji seji sprejela spremembe zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške (Zuvras). Spremembe omogočajo ribičem likvidnostno pomoč v primeru izpada dohodka ter pravno pomoč ribičem in povračilo morebitnih izterjanih glob. Vlada DZ predlaga sprejem zakona po skrajšanem postopku.

Spremembe je danes po seji vlade pojasnila generalna direktorica direktorata za hrano in ribištvo na kmetijskem ministrstvu Ana Le Marechal Kolar. Kot je povedala, vlada spreminja 15. člen Zuvrasa, ki ribičem omogoča nadomestilo za izpad dohodka zaradi oviranega ribolova, ter 21. člen, ki ureja pravno pomoč ribičem.

Pomoč ribičem se bo izplačevala kot likvidnostna pomoč

Sprememba 15. člena je nujna za nadaljnje zagotavljanje nadomestil ribičem, ker je na ravni EU konec leta 2023 prišlo do spremembe pravil državne pomoči za ribištva. Pripravljena je nova shema državne pomoči ribičem – ta pomoč se bo zdaj izplačevala kot likvidnostna pomoč ribičem,imetnikom dovoljena za gospodarski ribolov.

21. člen se spreminja, ker so hrvaške globe slovenskim ribičem v delu morja, ki ga je arbitražni sporazum prisodil Sloveniji, postale pravnomočne. Ta člen se spreminja na način, da bo navedena pravna pomoč obsegala stroške izvajalca pravne pomoči, stroške postopkov, v katerih se pravna pomoč izvaja, varščine ter v primeru prisilne izterjave povračilo glob, denarnih kazni ter stroškov, ki nastanejo v zvezi s tem postopkom ali zaradi tega postopka, pojasnila generalna direktorica.

Izračun nadomestila bo malenkostno drugačen

Kot je novinarjem po seji vlade povedala La Marechal Kolarjeva, so slovenski ribiči že zdaj dobivali nadomestila, a bo zdaj izračun malenkostno drugačen, ker bo šlo likvidnostno pomoč. Dokazovali bodo, da otežen ribolov vpliva na likvidnost ribičev. Izračunali bodo, kolikšen dohodek so imeli ribiči leta 2017 in koliko letos. Na osnovi tega se bo naredil izračun za likvidnostno pomoč oziroma za nadomestilo.

Več sledi ...